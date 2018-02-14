Nazlı Ilıcak’ın mektubu!

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 7 gazetecinin arasında Nazlı Ilıcak da var.
Nazlı Ilıcak ve diğer sanıklar savcının ağır suçlamalarına karşı önceki günkü duruşmada da savunmalarını yapmaya devam ettiler. Belçika ve İsveç konsolosluk temsilcilerinin de takip ettiği davayı izlemek isteyen birçok kişi ayakta kaldı.
Mahkeme Başkanı ayakta izleyici kabul etmeyince Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu izleyiciler salondan çıkarıldı.
Bu duruşmadan bir gün önce Nazlı Ilıcak'tan bir mektup aldım. 8 Ocak 2018 tarihli olmasına rağmen mektup elime nedense bir aydan fazla bir gecikmeyle ulaştı.
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Nazlı Ilıcak, SÖZCÜ Gazetesi'nin FETÖ'cü diye yargılanmasına üzüldüğünü, fakat SÖZCÜ gibi içerideki birçok gazetecinin de haksızlığa uğradığını yazıyordu.
Nazlı Ilıcak meslektaşımızdır. Bir vakitler onunla aynı gazetelerde, Milliyet grubunun Meydan ve Hürriyet grubunun Gözcü gazetelerinde çalışmıştık. Tercüman Gazetesi'nin sahibi olan rahmetli eşi Kemal Ilıcak çok değer verdiğim bir meslek büyüğümdür.
Nazlı Hanım ile diğer tüm gazetecilerin beraat edip özgürlüklerine kavuşmaları en içten dileğimdir.
Mahkemede diğer tutuklu meslektaşlarla birlikte savunmasına devam eden Nazlı Ilıcak'ın mektubunu okurlarımla paylaşmak istiyorum. Diyor ki:
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Ünlü romancımız Yaşar Kemal'in İstanbul Basınköy'de miras bıraktığı ev nedeniyle ilk eşinden olan oğlu ile son eşinin mahkemelik olduğunu yazmıştım.
Yaşar Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli telefonla arayarak olay hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Evet, mahkemeliğiz ama davayı açan ben değilim. Ayşe Hanım miras tespit davası açtı. Evin 16'da 15 hissesi, annem Tilda Hanım nedeniyle zaten bana ait. Ayşe Hanım hem evdeki miras hissesini, hem de kitapların telif haklarındaki dörtte bir hisseyi az buluyor. Keşke böyle üzücü bir dava açılmasaydı.”
TEBESSÜM
Uzun süre işsiz dolaşan Temel sonunda devletten iş istemeye karar verir, Trabzon'da İş ve İşçi Bulma Kurumu'na gider.
Kayıt işlemlerini yapan memur:
“Sen hangi işle ilgileniyorsun? Mesleğin nedir?” diye sorar.
Temel:
“Ben çok yaman bir kaplan avcısıyım” der.
Görevli memur şaşkın bir şekilde Temel'e bakarak kızgın bir şekilde homurdanır:
“Yahu, Trabzon'da kaplan ne gezer be adam?”
Temel:
“İşte” der “Ben de onun için işsizum ya!”
Üç tür yalan vardır: Ufak yalan, kahrolası yalan ve istatistikler!