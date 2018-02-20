Afrin dediğin sivilcedir elma sirkesi birebirdir

Dünyayla ilişkimiz koptu, en son Hollanda sözde soykırımı tanıdı, sınırımızda 911 kilometre boyunda Pkk özerk bölgesi oluşturuluyor, dört milyon Suriyeli Türkiye'de götünü gezdirirken, evlatlarımız Suriye topraklarında şehit oluyor, kolunu bacağını bırakıyor, Türkiye Barolar Birliği'nden İlker Başbuğ'a kadar herkes tehdit ediliyor, Anayasa'ya aykırı mahkeme kararları veriliyor, gençler memleketin geleceğinden umudu kesti, yurtdışına kaçmak istiyor, Türk halkı kendisini Cumhuriyet tarihimizde olmadığı kadar endişeli hissediyor.

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Herkesin zihninde aynı soru.

Ne yapmalı?

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İzah edeyim…

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Kuru üzüm yiyin.

Antioksidandır.

Günde 84 gram kuru üzüm yerseniz, ritim bozukluğunu düzeltir, kolesterolü düşürür, damar sertliğini giderir, kolon kanserini önler, çocuklarda diş çürümesini önler.

Üzümü çekirdeğiyle tüketin.

Elma veya armut sindirimi kolaylaştırır.

Köylerimizde hâlâ eski meyve ağaçlarımız var ama, nakliye konusunda sıkıntılar yaşanıyor, o eski ağaçlardan meyve yiyin.

Üzüm ve dut pekmezi, nimettir.

Araştırmadan bilmeden “pekmez yemeyin, bal yemeyin” diyenler var, külliyen yalan, nimettir, yiyin.

Dut, egzemaya karşıdır.

Taze asma yaprağını kaynatıp için.

Alkol bağımlılığından kurtulursunuz, şifadır.

Asma yaprağını sarma veya turşu şeklinde de tüketebilirsiniz.

Osmanlı döneminde çiçek aşısını bulmuştuk ama, biz sahip çıkmadığımız için şimdi başka ülke kendi bulmuş gibi yayıyor.

Üzümü sirke olarak da tüketebilirsiniz, elmayla üzüm sirkesi birbirinin yerini tutmaz.

Elma sirkesi sivilcelere iyi gelir.

Sivilce problemi olanlar maden suyuyla doğal elma sirkesini karıştırıp, kür yapmalı, günde iki defa kullanmalı.

İştahsız çocuklara çekirdekli üzüm yedirin.

Çocuğunuza üzüm verirseniz, yemez, çocuğunuzu alın, mutfağa gidin, çocuğunuza anlatarak bir avuç çekirdekli üzümü robotun içine atın, çocuk bunu görsün, kendisi yapsın, büyük bir hevesle yer.

Bunu üç gün yapın.

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Nedir derseniz…

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Türkiye Cumhuriyeti temellerinden gümbür gümbür sarsılırken, Akp milletvekilleri işi gücü bıraktı, asrın liderimizin “hekimbaşı” İbrahim Saracoğlu'nu TBMM'ye çağırdı, sağlıklı yaşam tavsiyeleri aldı!

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Man adası araştırma önergesini reddettiler, kışlalardaki taşeron yemek zehirlenmelerini araştırma önergesini reddettiler, uyuşturucuyla mücadele araştırma önergesini reddettiler, tarikat yurtlarında tecavüz edilen çocukları araştırma önergesini reddettiler, bireysel silahlanma araştırma önergesini reddettiler, muhalefetin gündeme getirdiği 2.318 önergeyi reddettiler…

Memleketin şu anda en önemli meselesi buymuş gibi üzüm araştırma komisyonu kurup, asrın liderimizin başdanışmanını TBMM'ye çağırdılar, “ne yapmalı?” diye sordular.

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Evlatlar can pazarında…

TBMM sağlıklı yaşamı araştırıyor.

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E hâlâ Türkiye'nin hali ne olacak diye endişe ediyorsanız… Bi çay kaşığı dut pekmeziyle, taze asma yaprağını kaynatıp için, geçer!