e-devlet soyağacı

Hiç unutmam, Milliyet gazetesi manşet yapmıştı. “Türkiye'de Türk geni çok az” başlığı atılmıştı. “Genografi Projesi” çerçevesinde, Anadolu'da fazla Türk geni bulunmadığını iddia ediyorlardı.

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Bilahare, Sabah gazetesi benzer bir manşet yapmıştı. Antropolog bir arkadaş, yine Genografi Projesi'ne atıfta bulunarak, Türk diye bir şey olmadığını, bizim uydurduğumuzu, Anadolu halkının daha çok Yunan izleri taşıdığını öne sürüyordu.

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Yandaş televizyonlara çıkıp, bilimsel araştırma ayağıyla “Türklerin etnik grup” olduğunu söyleyenler vardı.

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“Atalarımız İyonyalı” diyen oldu.

“Atalarımız Truvalı” diyen oldu.

“Bizanslıyız” diyen bile oldu.

Akp yandaşı liboş proflara göre, atalarımızın sadece Türk olma ihtimali yoktu, geriye kalan her milletten olabiliyorduk.

*

Alt kimlik üst kimlik filan derken, sayın ahalimizin kafası aşure gibi oldu, İngiltere'ye kan örneğini, ABD'ye saç telini gönderip, DNA testi yaptırmak moda haline geldi.

Kerameti kendinden menkul laboratuvarların raporları neticesinde, kimisi İskandinav kökenli olduğunu söylüyordu, kimisi İtalo-Kelt olduğunu zannediyordu, Germen kromozomu taşıyorum diyen vardı.

*

Tarot falıyla genetik köken bulan uyanıklar türedi.

Doğum tarihini, annenin kızlık soyadını veriyordun, üstüne 250 lira takdim ediyordun, kart açıp izah ediyorlardı: “Iberia havzasından geliyorsunuz, Balto-Slav'sınız, Norveç mitokondrileriniz var.”

*

(Aslında gazeteler kafayı çalıştırsaydı, tiraj patlatmak için promosyon vesilesiydi. Yükselen burcu kova olan oğlaklar bu ay kendisini Finlandiyalı hissedebilir, ama sevdiğinizden alacağınız bir haber karmaşık Fransız duygular içine girmenize sebep olabilir, jüpiterin etkisiyle İtalyan olmak için güçlü arzular hissedeceksiniz filan.)

*

E olacağı buydu…

E-devlet çıktı başımıza.

*

Devlete mesaj atıyorsun.

Devlet sana dedenin kim olduğunu söylüyor.

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Şu ana kadar dokuz milyon kişi, zaten bildiği dedesinin adını devletten gelen mesajla tekrar öğrenmiş bulunuyor.

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Dedenin adı Hüseyin mesela, devlete soruyorsun benim dedem kim, devlet sana cevap veriyor, Hüseyin, sen de sosyal medya hesaplarından duyuruyorsun, dedem Hüseyin.

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Boşuna “çılgın Türkler” denmiyor.

Hakikaten çılgınlıktır bu.

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Sistem kilitlendiği için, dedesinin zaten bildiği adını devletten öğrenemeyen ahalimiz isyan ediyor, “saatlerdir ekran başındayım, sistem çöktü, ben dedemin adını ne zaman öğreneceğim?”

*

Devletten mesaj gelene kadar ben sana söyleyeyim…

Seni leylekler getirdi yavrum!