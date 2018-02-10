Şerefsiz robot

Yapay zekalı robot icat ettiler, haberleşme bakanımızı dinlerken dayanamayıp araya girdi, “sen neden bahsediyorsun” dedi.

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Halbuki…

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Asrın liderimiz, Bilal'in vakfı Türgev'de konuşuyordu, “başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sokmuyorlardı, nerede şimdi onlar” dedi, salondakiler hep bir ağızdan “burdaaa” diye bağırdı! Asrın liderimiz şoke oldu, “hayır hayır onu yapanlar nerede” diye tekrar sormak zorunda kaldı.

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Asrın liderimiz partisinin il kongresinde konuşuyordu, Şırnak'ta çok az oy aldıklarını anlatırken, “yüzde 28 oranında evet elde edebildik” dedi, salon komple ayağa kalkıp alkışlamaya başladı! Asrın liderimiz gözlerine inanamadı, “Niye alkışlıyorsunuz? Yanlış anladınız” diye fırçaladı.

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Asrın liderimiz sarayda muhtarlara konuşuyordu, fetocuları kastederek “hani şimdi nerdesiniz” diye sordu, muhtarlarımız ellerini kaldırarak “burdaaa” diye bağırdı! Asrın liderimiz ne desin, “siz burdasınız da onlar nerede” diye düzeltmek zorunda kaldı.

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Rus uçağını düşürdük diyor.

Bravooo diye alkışlıyorlar.

Biz düşürmedik diyor.

Yaşaaaa diye alkışlıyorlar.

Gene olsa gene düşürürüz diyor.

Helaalllll diye alkışlıyorlar.

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Miting kürsüsünden “sütçü nine'nin diyarı Kahramanmaraş” dedi, miting alanı “eyyooo” diye zıplamaya başladı! Aslında… İmam'ı nine yapmıştı, Sütçü İmam Kahramanmaraş'taydı ama Nene Hatun tee Erzurum'daydı, direndikleri düşman bile farklıydı, “sütçü nine'nin diyarı Çorum” bile dese, miting alanı “eyyooo” diye zıplayabilirdi.

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Üniversitenin logosunda 1992 yazmasına rağmen, 2007'de Zonguldak'a gitti, “Zonguldak'ta üniversite var mıydı?” diye sordu, “yoktuuu” diye cevap verdiler, “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ni 2007'de biz kurduk” dedi, “Zonguldak seninle gurur duyuyor” diye alkışladılar.

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Meclis'te Akp grup toplantısında konuşuyordu, bir harita gösterdi, “işte 2002 öncesindeki bölünmüş yolların haritası” dedi, Akp milletvekilleri koro halinde alkışlamaya başladı! Asrın liderimiz sinirlendi, “niye alkışlıyorsunuz yauv, daha alkışlanacak haritayı göstermedim” dedi. 2002'den sonrasını gösteren haritayı gösterdi, Akp milletvekilleri onu da koro halinde alkışladı.

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Tokat mitinginde konuşuyordu, “CHP genel başkanı başörtüsü sorununu ben çözerim diyor, inanıyor musunuz?” diye sordu, miting alanı “eveeeeettt” diye bağırdı! Asrın liderimiz bu defa soruyu tersten sordu, “inanmıyorsunuz değil mi?” dedi, “eveeeeettt” diye bağırdılar.

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“Bunlar asgari ücrete zam yapacaklarmış, asgari ücreti iki bin lira yapacaklarmış” dedi, meydanı dolduran kalabalık “yuuhhhh” diye yuhaladı, hemen ardından “biz 1400 lira yapacağız” dedi, alkışladılar.

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Sonra?

*

Yapay zekalı robot icat ettiler, bismillah daha ilk konuşmayı dinlerken dayanamadı, “sen neden bahsediyorsun” dedi!

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Çok mu lazım yani bu haddini bilmeyen yapay zekalar…

Mis gibi organik zekamız neyimize yetmiyor?

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Bence robot mobot üretmeyelim kardeşim, başımıza icat çıkarmayalım, efendi gibi en az üç çocuğa devam edelim.