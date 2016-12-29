Demet hamama girdi!

Demet Akalın, 2016’nın son günlerinde yönetmen Nihat Odabaşı’nın kamerasının karşısına geçerek 'Ah Ulan Sevda' şarkısına bir klip çekti.

Sözü ve bestesi Ayla Çelik müziği Gökhan Tepe; düzenlemesi Erhan Bayrak imzası taşıyan ‘Ah Ulan Sevda’nın klip çekimleri tarihi Cağaloğlu Hamamı'nda gerçekleşti.

8 profosyonel dansçı ve 60 kadın oyuncunun yer aldığı klipte Demet Akalın, modacı Mehmet Korkmaz imzalı 4 ayrı kıyafet giydi.

ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira’yla önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Petshop’ta alışveriş yapan Akalın’ın moralsiz olduğu gözüktü.

Petshop’tan ilk olarak Okan Kurt ile kızı Hira ayrıldı. Okan Kurt ateşi yükseldiği için hastaneye götürdükleri kızları Hira için AVM içine konulan kaydıraktan kayarken objektiflere takıldı.