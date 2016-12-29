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Demet hamama girdi!

Demet Akalın, 2016’nın son günlerinde yönetmen Nihat Odabaşı’nın kamerasının karşısına geçerek 'Ah Ulan Sevda' şarkısına bir klip çekti.
Mustafa KIZGINYÜREK
23:3929 Aralık 2016
Magazin
Demet hamama girdi!
Demet Akalın, 2016’nın son günlerinde yönetmen Nihat Odabaşı’nın kamerasının karşısına geçerek 'Ah Ulan Sevda' şarkısına bir klip çekti.

Sözü ve bestesi Ayla Çelik müziği Gökhan Tepe; düzenlemesi Erhan Bayrak imzası taşıyan ‘Ah Ulan Sevda’nın klip çekimleri tarihi Cağaloğlu Hamamı'nda gerçekleşti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

8 profosyonel dansçı ve 60 kadın oyuncunun yer aldığı klipte Demet Akalın, modacı Mehmet Korkmaz imzalı 4 ayrı kıyafet giydi.

FOTO: SÖZCU

FOTO: SÖZCU

ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira’yla önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Petshop’ta alışveriş yapan Akalın’ın moralsiz olduğu gözüktü.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Petshop’tan ilk olarak Okan Kurt ile kızı Hira ayrıldı. Okan Kurt ateşi yükseldiği için hastaneye götürdükleri kızları Hira için AVM içine konulan kaydıraktan kayarken objektiflere takıldı.

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FOTO: SOZCU

 

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son güncelleme: 23:4029.12.2016
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