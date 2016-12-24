Kanser önlenebilir mi?

Günümüzdeki ölümlerin yüzde 90 nedeni, kanser, diyabet ve kalp damar hastalıkları. Özellikle kanser vakalarının yarısı tütün, beslenme ve viral enfeksiyonlarla ilişkili. Pek çok kanser türü önlenebilir sağlık problemleri arasında yer alıyor.

Günümüzdeki ölümlerin yüzde 90 nedeni, kanser, diyabet ve kalp damar hastalıkları. Özellikle kanser vakalarının yarısı tütün, beslenme ve viral enfeksiyonlarla ilişkili. Pek çok kanser türü önlenebilir sağlık problemleri arasında yer alıyor.

Koruyucu kalkanlar:

Akdeniz diyetinin önemi

Dünya Sağlık Örgütü kanserden korunma için günde 8-10 porsiyon sebze ve meyve önermektedir. Sebze ve meyve tüketimini arttırmak kansere karşı koruma sağlar ve bu bitkisel besinlerden ne kadar fazla yenirse kanser riski o kadar azalır.

Yapılan çalışmalarda sebze, meyve, baklagiller, zeytinyağı ve balıktan oluşan Akdeniz diyeti uygulayanlarda Amerika ve Batı tarzı diyet uygulayanlara göre kanser riskinin en az yüzde 50 az olduğu saptanmıştır.

Sebze ve meyveler

Sebze ve meyvelerde bulunan proantosiyanidin adlı antioksidanın güçlü bir tümör savaşçısı olduğu biliniyor. Sebze ve meyve alımının artması ile en çok sindirim sistemi kanserleri ve akciğer kanseri riski azalmaktadır.

Sebze ve meyveler vitamin, mineral, antioksidan, fitobesin ve lif bakımından çok zengin besinlerdir ve tüm bu faktörlerle kansere karşı koruma sağlamaktadır.

Günde 2-3 diş çiğ sarımsak yiyin

Sarımsak ve diğer allium bileşiklerinin (sarımsak, soğan, pırasa) başta kansere karşı koruyucu olanlar dahil 200 kadar sağlığa yararlı fitobesin içerdiği bilinmektedir.

Kansere karşı günde 2-3 diş çiğ sarımsak önerilmektedir.

Neler yapılmalı?

Yağ tüketimini keten tohumu, fındık, ceviz ve diğer yağlarla da çeşitlendirmek faydalı olabiliyor.

Bulgur ve bakliyatı da sofranızdan eksik etmeyin. Rhim kanserinden korunmak için HPV aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin.