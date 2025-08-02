Aziz İhsan Aktaş ismi, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda suç örgütü kurup yönetmek suçundan tutuklanmasıyla duyuldu. İtirafçı olunca ev hapsine çıkarıldı. CHP’li başkanlar onun ifadelerine dayanarak tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasında toplam 17 şirketin adı yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bunların ticari sicil kaydıyla kuruldukları günden bu yana aldıkları ihalelerin dökümüne için özel çalışma yaptırdı. SÖZCÜ çalışmanın detaylarına ulaştı.

15 YILDA 594 İHALE

Buna göre; Aziz İhsan Aktaş bağlantılı 17 şirketten 5’inin Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda ihale kazandığına ilişkin bir kayda rastlanmadı. Kalan 12 şirket ise 15 yılda kamu kuruluşları ve belediyelerden 594 adet ihale aldı.

473 AKP’Lİ BELEDİYE

Bunların 121’ini CHP’li belediyeler, kalan 473’ünü AKP’li belediyelerle kamu kurumları verdi. İhalelerin yüzde 20.37’sini veren CHP’li başkanların 13’ü tutuklanırken, ihalelerin yüzde 79.63’ünü veren AKP’li belediyelerle kamu kurumlarının sorumlularına dokunulmadı.

Genelkurmay’dan Yargıtay’a belediyeden KYK yurtlarına

Aktaş’ın ihale aldığı kurumlar arasında Trabzon, Isparta, Elazığ, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Ordu’nun da olduğu onlarca belediye ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Toprak Mahsulleri Ofisi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Devlet Su İşleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay, Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu, MKE, TPAO, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çok sayıda hastane, Aile Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtları, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Süleyman Demirel, Celal Bayar, 19 Mayıs ve 18 Mart gibi çok sayıda üniversite yer aldı.

5 ŞİRKETİN İHALE KAYDI YOK

EKAP’ta Aziz İhsan Aktaş’ın ortakları arasında yer aldığı ya da onunla bağlantılı olduğu belirtilen Perla Denizcilik, Tigris İnşaat Maden ve Gıda, Aktaş Grup Sosyal Hizmetler, Güven Holding ve Güven Elif Otoyol İşletmeleri şirketlerinin ise ihale aldığına ilişkin resmi bir kayda rastlanmadı.

7 başkan onun ifadesiyle tutuklu

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri gerekçe gösterilip tutuklanan belediye başkanları şöyle: Rıza Akpolat (Beşiktaş), Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir), Ahmet Özer (Esenyurt), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa), Oya Tekin (Seyhan) ve Kadir Aydar (Ceyhan) tutuklandı.

İŞTE O ŞİRKETLER

İlgili şirketlerin ortaklık yapısı ve aldığı ihalelerin dökümü ise şöyle belirlendi:

1 - Bilginay Temizlik Hizmetler ve Yemekçilik:

Antalya’da 2007’de Gürsel Toktamış ve Kemal Aydın tarafından kuruldu. 2014’te Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş tarafından alınıp Ankara’ya taşındı. Şu anda Ramazan Murat Aktaş, Tekin Aktaş ve Uğur Aktaş’a ait görünüyor. Aziz İhsan Aktaş’ın ortaklıkta adı geçmiyor. Bu şirket 2011’den bu yana 20’si CHP’li belediyeden, 91’i AKP’li belediye ve kamu kurumlarından toplam 131 ihale aldı.

2 - İçkale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: Diyarbakır’da Hamit Ünal tarafından 2015’te kuruldu. 2017’de Doğan Aktaş tarafından alındı. Ticaret sicilinde Aziz İhsan Aktaş’ın kaydı yok. Şirket 2017’den bu yana 13’ü CHP’li belediyeden, 18’i AKP’li belediye ve kamu kurumlarından toplam 31 ihale aldı.

3 - Akdeniz Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri:

Antalya’da Oğuz Çevik ve Hasan Karakuş tarafından 2000 yılında kuruldu. Son sahipleri Savaş Vural, Mehmet Güzmen ve Kısmet Çorakçı Kanat. Aziz İhsan Aktaş’ın adı kayıtlarda yer almıyor. Şirket 2015’ten bu yana CHP’li belediyeden 1, AKP’li belediyelerden 3 ihale aldı.

4 - İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye: Diyarbakır’da 2001 yılında Memek Aktaş tarafından kuruldu. Aziz İhsan Aktaş 2004’te ortak oldu, 2005’te de ortaklıktan ayrıldı. Şu andaki sahipleri Yılmaz Öz ve Berat Öz olarak görünüyor. Bu şirket 2011’den bu yana tamamı AKP’li belediyelerle büyük bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar olmak üzere toplam 116 ihale aldı.

5 - Vekontek Sağlık Anonim Şirketi: Şanlıurfa’da 2011 yılında Ali Kiriş tarafından kuruldu. 2017’de Hamit Ünal ve Mehmet Güzmen tarafından alınarak merkezi İstanbul’a taşındı. Şu anda Yusuf Akın’a ait görünüyor. Aziz İhsan Aktaş’ın adı kayıtlarda geçmiyor. Bu şirket 2011’den bu yana 4’ü CHP’li belediyeden, 16’sı AKP’li belediyelerden toplam 20 ihale aldı.

6 - Provek İlaç Kimsa Sanayi ve Ticaret: İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş tarafından 2021 yılında kuruldu. 2022’den bu yana 9’u CHP’li belediyeden, 17’si AKP’li belediye ve kamu kurumundan toplam 26 ihale aldı.

7 - İntursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi:

İstanbul’da Ayşegül Ünal tarafından 2017’de kuruldu. Ticari sicilde sahibi olarak aynı isim görünüyor. Aktaş’ın kaydı bulunmuyor. Kuruluşundan günümüze kadar 2’si CHP’li belediyeden, 3’ü AKP’li belediyeden 5 ihale aldı.

8 - Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Proje Danışmanlığı:

İstanbul’da Ender Haberdar ve Sadık Haberdar tarafından 2013’te kuruldu. Birkaç kez el değiştirdi. Şu andaki sahibi Yusuf Akın görünüyor. 2013’ten bu yana 20’si CHP’li belediyeden, 35’i AKP’li belediye ve kamu kurumundan toplam 55 ihale aldı.

9 - Tüm-Pa Temizlik İnşaat ve Pazarlama: Antalya’da Kenan Aktaş ve Adem Gürocak tarafından 1996 yılında kuruldu. 2008 yılında Özkan Aktaş ve Mehmet Cihan Çeken tarafından alınarak merkezi Ankara’ya taşındı. Şu andaki sahibi olarak Doğan Aktaş, Serhat Mervan Kan ve Tekin Aktaş görünüyor. Şirket 2011 yılından bu yana 5’i CHP’li belediyeden, 84’ü AKP’li belediye ve kamu kurumundan toplam 89 ihale aldı.

10 - 5M Kurumsal Hizmetler ve Araç Kiralama:

Diyarbakır’da Aziz İhsan Aktaş ve Doğan Aktaş ortaklığında 2010 yılında kurulda. İki ortak hisselerini 2008’de Durdu Çivi ve Yılmaz Akan’a devretti. Şu andaki sahibi olarak Harika Çeken görünüyor. Şirket 2010’dan günümüze kadar 3’ü CHP’li belediyeden, 80’i de AKP’li belediyeyle kamu kurumundan 83 ihale aldı.

11 - Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım: İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş tarafından 2019 yılında kuruldu. Şu anda da sahibi olarak Aziz İhsan Aktaş görünüyor. 1 milyar lira sermayeli şirket konkordato ilan etti. 3 aylık süreyi bekliyor. Bu şirket 2023’ten bu yana 4’ü CHP’li belediyeden, 2’si de Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden toplam 6 ihale aldı.

12 - Güven Asfalt Petrol Ürünleri ve Taşımacılık: Erzurum’da Gürkan Dölekli tarafından 2013 yılında kuruldu. Ticari sicil kaydında şu andaki ortakları olarak Gürkan Dölekli ve Hayrettin Çoşkun görünüyor. Bu şirket 2021’den bu yana 21’i İBB’ya bağlı İsfalt ve İzmir Büyükşehir’e bağlı İzbeton, 7’si de MTA, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünden toplam 28 ihale aldı.