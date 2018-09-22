1000 yıl sürecek deniyordu… Durum sanılandan daha vahim

Grönland’daki buz tabakası her geçen gün biraz daha inceliyor. Bilim insanları buzulların erimesinin tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getireceğini söylüyor.

Tam olarak bu sebepten uzunca zamandır Grönland’da çeşitli araştırmalar yapılarak bölgedeki erimeler inceleniyor.

Tamamen erimesi durumunda dünya denizleri ve okyanuslarının 7 metre yükseleceği Grönland'dan çarpıcı görüntüleri Reuters aboneleriyle paylaştı.

Araştırmacılar, buzul tabakasının erimesinin 2100'de dünyadaki deniz suları seviyesinin 5 ile 10 santimetre yükselmesine yol açacağını, bu yükselme miktarının aşırı ısınma durumunda 20 santimetreye kadar çıkacağını belirtti.

Grönland'ın İlulissat bölgesindeki Jakobshavn Isbrea buzulunun son sekiz yılda 15 kilometre azaldığı kaydedildi.

Bilim adamları, birkaç yıl öncesine kadar Grönland’ın eriyerek parçalara ayrılmasının 1000 yıl süreceğini tahmin ediyordu. Ancak son gelişmeler ve buzulların erimesiyle yeni adaların oluşması, Grönland’ın daha hızlı şekilde parçalanarak dünya genelinde deniz seviyesini yükselteceğini gösterdi. Kuzey yarıkürenin en büyük tatlı su kaynağı olan Grönland'daki buzul tabakasının erimesinin son yıllarda alarm verici hızda arttığı belirtiliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile California Üniversitesi araştırmacıları, Grönland fiyortlarının zemin kesitlerinin ayrıntılı kabartma haritalarını yayımladı.