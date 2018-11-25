AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı. Böylelikle 29 Mart 2019'da başlayacak 21 aylık geçiş dönemi için ilk adımlar atıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladığını belirterek, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Böylelikle İngiltere ve Avrupa Birliği arasında süren Brexit sürecinde anlaşma onaylandı.

Anlaşma, 29 Mart 2019’da başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi öngörüyor. Brexit sürecinin sonunda, İngiltere’deki AB vatandaşları ve AB’deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları devam edecek. Aileleri de bu kişilerin yanına gidebilecek. Öte yandan, İngiltere AB’ye 39 milyar sterlinlik bir tür ‘tazminat’ ödeyecek.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde, AB Konseyi’nin İngiltere ve Kuzey İrlanda’nın birlikten ayrılmasını sağlayan anlaşmayı onayladığı ifade edildi. Bildirgede, AB Komisyonu ve AP’ye anlaşmanın 30 Mart 2019’da yürürlüğe girmesini sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı. AB Konseyi’nin İngiltere ve Kuzey İrlanda ile gelecekte inşa edilecek ilişkinin çerçevesini belirleyecek siyasi deklarasyonu da onayladığı kaydedilen bildirgede, AB’nin İngiltere’yle gelecekte “mümkün olduğu kadar yakın” bir ilişki yürütme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ve bugün onaylanan ayrılık anlaşması metninin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor. Anlaşmayla, AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduğu gibi yaşamaya, çalışmaya, eğitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanıyor.

AB üyesi 28 ülke olarak geçmişte verilen mali taahhütlerin de İngiltere tarafından tam olarak yerine getirileceğine işaret edilen anlaşmada, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), fikri mülkiyet hakları, coğrafi işaretler, tescilli ticari ürünler, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda ortak çözümler yer alıyor.

Anlaşmada, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa yönelik çözüm de bulunuyor. İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılacak.

SONSUZA KADAR DOST KALACAĞIZ

Anlaşmaya verilen desteğin duyurulmasının ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ortak bir basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Tusk, “Bütün bunlar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kesin olan bir şey var – sonsuza kadar dost kalacağız” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Junker ise, “Şampanya kadehlerinin kaldırılacağı bir gün değil. Bugün hüzünlü bir gün” dedi. Junker, anlaşma hakkında “Bu anlaşma İngiltere ve AB için en iyi anlaşma. Bu anlaşma mümkün olan tek anlaşma” ifadelerini kullandı. Zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylama çağrısı yapmıştı. Bu çağrı, İspanya’nın son dakika Cebelitarık ile ilgili gerekli garantileri aldığı açıklamasından sonrası yapılmıştı. Zirve öncesi İspanya, Cebelitarık’ın statüsü nedeniyle anlaşmayı boykot tehdidinde bulunuyordu.