ABD basınında flaş iddia: Trump Suriye’den sonra Afganistan’dan da çekiyor!

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Başta Washington Post olmak üzere ABD medyası, Suriye'den sonra Afganistan'dan da çekilme hamlesinin yolda olduğunu öne sürdü. Washington Post'un haberine göre Afganistan'da 14 bin askeri olan ABD, ilk etapta bunlardan 7 binini çekmeyi planlıyor. Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasının da Suriye'nin ardından Afganistan'da da böyle bir karar alınmasının yattığı belirtiliyor.

Dünya basının gözü, Suriye’den askeri güçlerini çekme kararı alan ABD’nin üzerinde. Trump’ın radikal kararı ABD basınında geniş yer bulurken, Savunma Bakanı Jim Mattis’in görevi bırakma kararı yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Washington Post’un haberine göre, Trump’ın, Afganistan’daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü. Yönetimin bu kararının Suriye’den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken, yetkililer Trump’ın Ortadoğu’daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti. Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti. ABD’nin şu anda Afganistan’da 14 binden fazla askeri bulunuyor. Trump yönetiminin salı günü Suriye’deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington’da büyük tartışmalara yol açtı. Bu tartışmaların ortasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etti. Mattis’in istifası ile yönetimin Suriye’den tamamen Afganistan’dan ise kısmen çekilme kararları konusunda tartışmanın devam edeceği belirtiliyor. Trump, Twitter hesabından, “Suriye’den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD’in yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. İLGİLİ HABER Trump açıkladı! ABD Savunma Bakanı Mattis şubat ayı sonunda emekliye ayrılacak

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