Alman basını: Erdoğan Berlin’e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haber verildi. Bild gazetesi, Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Federal Dışişleri Bakanlığı, haberi yalanlamazken, bir yetkili “Başbakan Merkel'in resmi temasları bir hafta önce duyurulur” şeklinde bir açıklama yaptı. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılından bu yana ilk kez Berlin'e gelmiş olacak. Erdoğan son Berlin ziyaretinde başbakan olarak görev yaparken Bild gazetesi, Erdoğan'ın Merkel'le bir araya geleceğini, ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de onuruna ‘Devlet yemeği' verileceğini de duyurdu.

Erdoğan, son olarak geçen yıl Temmuz ayında Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için Almanya'ya gelmişti. Yine geçen yıl Nisan ayında düzenlenen referandum oylaması öncesinde, Erdoğan'ın Almanya'da miting düzenlemek istediğine ilişkin haberler tepkilere neden olmuş, hükümet diplomatik yollar üzerinden söz konusu mitinge olumlu bakmadığını açıklamıştı. Ardından Erdoğan'ın G20 toplantısı kapsamında Hamburg'da Türk vatandaşlarına seslenmesi için yapılan tüm salon başvurularının reddedildiği ve salon bulunamadığını öne sürülmüştü.

GERGİN İLİŞKİ NORMALLEŞİYOR

2016'da Alman Federal Meclisi'nin Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesi, Almanya'ya sığınan FETÖ’cüleri iade etmeye yanaşmaması ve İncirlik Üssü’nde yaşanan kriz gibi bir çok gerilim nedeniyle 2017 yılını gergin geçiren Almanya ile Türkiye arasında son aylarda ilişkilerin normallleşmesi için karşılıklı girişimler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel, Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden ötürü kutlayan ilk Batılı liderler arasında yer aldılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, özellikle eski Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel‘le bir kaç defa bir araya gelerek, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını vurguladı. 12 Temmuz'da Merkel ve Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldikten sonra Alman kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en geç sonbaharda Almanya’yı ziyaret etmek istediğini ve konunun Brüksel'de ele alındığını açıklamıştı.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürürlüğe sokulan ve iki yıl süren OHAL'in kaldırılmasından sonra, Berlin Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerindeki sınırlandırma yaptırımlarını da kaldırdığını açıkladı ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında hafifletmeye gitti.