Belarus basını: Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomatik aracı çekti

Belarus ile Türkiye arasında diplomatik araç krizi yaşanıyor. Belarus basını, 7 Mart'ta bir tren istasyonu yakınında BMW marka Türk diplomat aracının park ihlali yaptığı için nota verdiğini yazdı. Yerel basın, şikayetler üzerine Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu.

Belarus basını, diplomatik plakaya sahip araçların kural ihlali yapmasını konuşuyor. Yerel basın özellikle son dönemde park kurallarını ihlal eden diplomatik araçların Belarus halkı tarafından tepki çektiğini yazarken, Belarus Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

7 Mart’ta siyah bir BMW marka aracın bir tren istasyonu yakınında uygunsuz park ettiği ve kaldırıma çıktığı ifade edilirken, iddiaya göre bu araç Türkiye Büyükelçiliği’ne aitti. Belaruslular aracın fotoğrafını çekerken aracın sürücüsünün, “Ne istiyorsun? Git bradan!” dediği iddia edildi. Yaşananların ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaparak, Türkiye Büyükelçiliği’ne not gönderildiğini ve büyükelçilikten Belarus trafik kurallarına uyulacağının garantisinin verildiği aktarıldı.