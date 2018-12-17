Beyaz Saray danışmanı askıya aldı… ‘Trump da Selman’ı korumayı bıraktı’

ABD Senatosu'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutmasının ardından sular durulmuyor. Suudiler'in tepkisini çeken söz konusu adımın ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a danışman olarak atadığı Richard F. Hohlt'un, Suudi Arabistan hükümetiyle lobi ilişkisini askıya aldığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dünya basınının gündeminden inmiyor. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünya cinayete büyük tepki gösterirken, ABD Başkanı Donald Trump ise aylardır Suudi Prensi Selman’ı aklama peşindeydi.

Ülkesinin milyarlarca dolarlık anlaşmalarını öne sürerek Kaşıkçı olayına imtinayla yaklaşan Trump’a rağmen, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD senatosunda kabul edilen tasarıyla, Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumlu tutulmuş, Suudi yönetimi bu karara tepki göstermişti.

Tasarının ardından çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. ABD’de Başkan Donald Trump’ın atadığı Beyaz Saray’a bağlı danışma kurulunda yer alan bir lobicinin, Suudi Arabistan ile iş ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

Kamusal Sorumluluk Merkezi adlı kar amacı gütmeyen basın kuruluşunun haberine göre, “Beyaz Saray Ortakları (White House Fellows)” adı verilen danışmanlık programı katılımcılarından lobi faaliyetleri yürüten Richard F. Hohlt, ABD Adalet Bakanlığı’na yaptığı bildirimde 1 Kasım’dan itibaren Suudi Arabistan hükümeti ile lobi ilişkisini askıya aldı.

Dış Temsil Kayıt Yasası uyarınca yapılan bildirimde Hohlt, Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne kamu işleri ve hukuki işler konusunda danışmanlık

hizmeti verdiğini, bu kapsamda yasal ve siyasi işlerin yürütülmesi için stratejiler önerdiğini aktararak, “Temsil ilişkimi ve katılımımı yeniden

değerlendirme ve sonlandırma süreci içindeyim” ifadesini kullandı.

2 YILDA 1.5 MİLYON DOLAR ÖDEME

Kayıtlara göre ilk kez Ekim 2016’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne danışmanlık yapmaya başlayan Hohlt, Haziran 2017’de Trump tarafından Beyaz Saray danışmanlık programına atandı. Habere göre, Suudi hükümeti danışmanlık hizmeti için Hohlt’un şirketine 2017’de 837 bin dolar, 2018’de ise 780 bin dolar ödedi.

Haberde merkez uzmanları, Hohlt’un Suudi Arabistan hükümetiyle lobi ilişkisinin, Trump’ın, cinayetin hemen ardından Riyad yönetimi ve cinayetteki

rolü tartışılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı korumaya yönelik tutumunu şüpheli hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin ardından aralarında BGR, Gibson, Dunn&Crutcher ve Glover Park Group’un bulunduğu çok sayıda lobi firması da Suudi hükümetiyle iş ilişkisini sonlandırmıştı ancak bunların ortaklarından veya çalışanlarından hiçbiri Hohlt gibi doğrudan Beyaz Saray’a bağlı çalışmıyordu.

56 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

1962’de dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından başlatılan Beyaz Saray Ortakları programı kapsamında kendi alanlarında başarı gösteren kişiler bir yıl boyunca maaşlı olarak Beyaz Saray’da çalışarak hem kamu yönetimi alanında bilgi ve tecrübe sahibi oluyor hem de kendi birikimleriyle Başkana ve Beyaz Saray çalışanlarına danışmanlık hizmeti veriyor.