Bu kez de Uganda ‘papaz’ oldu!

ABD ve Türkiye arasındaki rahip Brunson gerilimi sürerken, Uganda'da ilginç bir gelişme yaşandı. Ülkede misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü söyleyen ve rahip olduğunu iddia eden Jimmy L. Taylor adlı ABD vatandaşı, kaldığı otelin çalışanlarına saldırınca tutuklandı.

Uganda’nın başkenti Kampala’da yaşanan olay İngiliz basınında geniş yer buldu. ABD ve Türkiye arasındaki rahip Brunson gerilimi sürerken, başta Başkan Donald Trump olmak üzere üst düzey yönetimden skandal açıklamalar ardı ardına gelmişti.

Brunson’ın bırakılması için yaptırımlar başta olmak üzere tehditler savuran ABD yönetimine kötü haber Uganda’dan geldi. Kampala’da bir otelde kalan 69 yaşındaki ABD vatandaşı Jimmy L. Taylor, çalışanlarla tartıştıktan sonra üzerlerine saldırdı.

Olay anı kameralara yansırken, Taylor ırkçı ifadeler kullanarak çalışanlara hakaretler yağdırdı.

Görüntülerde, “Uganda’yı seviyordum. Buraya yardım etmek için gelmiştim. Ama Uganda İsa’dan nefret ediyor” dediği duyulan Taylor, ortalığı birbirine kattıktan sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Karakolda ifade veren Taylor, ülkeye misyonerlik faailiyeti için geldiğini ve bir rahip olduğunu iddia etti. Daily Mail’de yer alan habere göre Vietnam’da görev yapmış eski bir asker olan Taylor’ın saldırı suçlamasından tutuklandığı belirtildi.