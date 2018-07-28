Çıplaklar plajına çıkarma… Turistler neye uğradığını şaşırdı

Fas'tan İspanya'ya giden bir mülteci botu, dün turistlerle dolu bir plajda karaya yanaştı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala çıkan mültecilerle sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

İspanya’nın Tarifa bölgesinde bulunan Del Canuelo plajında önceki gün ilginç görüntüler yaşandı. Çıplaklar plajı olarak bilinen ve İngiliz turistlerin ağırlıkta bulunduğu bölgeye, Fas’tan hareket eden bir mülteci botu yanaştı.

Denize girip güneşlenen turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala hücum eden mülteciler, üstlerindeki can yeleklerini fırlatarak koşmaya başladı.

30 kadar mülteci İspanyol sahil güvenlik ekipleri tarafından takip edilirken, karaya çıktıktan sonra yakalanarak toplama merkezine götürüldü.

İngiliz basınında geniş yer bulan olay sonrası turistler güneşlenmeye devam etti.

Tarifa’ya komşu Algeciras’ın belediye başkanı, geçtiğimiz hafta 1000 mültecinin kendi bölgelerinde karaya çıktığını ve sayının giderek arttığını söyledi.