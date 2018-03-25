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Çipras’tan skandal Türkiye çıkışı

Hak iddia ettikleri Kıbrıs'ta yaşayanların itirazlarına rağmen Akdeniz'de Rum Kesimi ile birlikte yer altı kaynaklarında hak iddia ederek bunları satmaya çalışan Yunanistan'ın başbakanı bugün Türkiye hakkında akıl almaz suçlamalar yöneltti. Çipras, "Türkiye uluslararası kanunlara uymalı" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:55 25 Mart 2018
Haberler Dünya
Çipras’tan skandal Türkiye çıkışı
Hak iddia ettikleri Kıbrıs'ta yaşayanların itirazlarına rağmen Akdeniz'de Rum Kesimi ile birlikte yer altı kaynaklarında hak iddia ederek bunları satmaya çalışan Yunanistan'ın başbakanı bugün Türkiye hakkında akıl almaz suçlamalar yöneltti. Çipras, "Türkiye uluslararası kanunlara uymalı" dedi.

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarına ağırlık veren ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden Türkiye’ye karşı destek istediği ortaya çıkan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, bugün skandal açıklamalarına devam etti.

Türkiye’ye kaçak giren Yunan askerlerinin iadesi için Cuma günü Rus lider Putin ile görüştükten sonra Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ni yanında hareket etmeye çağıran Çipras bugün de Psara Adası’nda konuştu. Sakız Adası’nın güneybatısındaki Psara’da konuşan Çipras, “Türkiye Ege Denizi’ndeki yasa dışı hareketlerine son vermeli ve uluslararası kanunlara saygı göstermeli” dedi. Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü koruyacağını dile getiren Çipras, 2 Yunan asker hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Çipras, “Türkiye’deki 2 Yunan askeri hakkında hükümetimiz onların evlerine geri dönmesi için olabilecek bütün çabayı gösteriyor” ifadesini kullandı.

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