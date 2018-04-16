Dünyaca ünlü avukat kendini ‘çevre’ için yaktı

ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park'ta kendini ateşe verdi. Buckel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Buckel'in dünyaya verdiği zararı göstermek için fosil yakıt kullanarak kendini yaktığı ortaya çıktı.

ABD’nin ünlü avukatlarından David Buckel, Prospect Park’ta kendini yakarak yaşamına son verdi. Cesedin yakınlarında bulunan intihar notunda, 60 yaşında hayatını kaybeden Buckel, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı. Buckel, birçok kişinin kirli havayı soluduğunu ve bundan dolayı da erken yaşta öldüğünü de belirtti.

Özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınan ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu. New York Times’ta yer alan habere göre, Buckel, “Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor… Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Buckel’ın bedenini yoldan geçen bir kişinin bulduğu açıklanırken, cesedin yanındaki intihar notunun ölümünden kısa bir süre önce New York Times’a da gönderildiği aktarıldı. İntihar notunda kendisini Tibet’teki rahiplere benzettiğini ve onların da prosteto için kendilerini yaktığını açıklayan Buckel, “Bu yeni bir şey değil, umarım yaptığım hareket insanlara umut verir” ifadesini kullandı.

Özellikle Brandon Teena isimli trans bireyin Nebraska’da öldürülmesi sonrasında açılan davayı yürüten Buckel kariyerinin son dönemlerinde iklim değişikliği ve çevre konularında uzmanlaşmıştı. Buckel’ın meşhur olmasını sağlayan Nebraska cinayetini 1999 yılında anlatan Boys Don’t Cry isimli filmin başrol oyuncusu Hillary Swank En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını almıştı.