Dünyaca ünlü fast food zincirine milyon dolarlık dava şoku

Türkiye'de de çok sayıda şubesi bulunan hamburger zinciri lokantası şok bir davayla karşı karşıya kaldı... 14 yaşındaki bir kız, satın aldığı sıcak suyun kapağının açık olduğunu ve suyun üzerine dökülmesinden dolayı yandığını söyleyerek 1.5 milyon dolarlık dava açtı.

Türkiye’de de uzun yıllardır hizmet veren fast food zinciri tarihinin en büyük tazminat davalarından biriyle karşı karşıya… 1955’de Illionis’de kurulduktan sonra günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere yüzlerce ülkede şubesi olan fast food zincirine dava açan kişi ise ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu.

İddiaya göre Oregon’daki Multnomah County’de bulunan zincirin bir şubesini ziyaret eden genç kız, satın aldığı kaynar suyun kapağının kapanmaması sonrasında suyu döktü. Göbeğinde ve bacaklarında yanık olan genç kızın ikinci dereceden yanık tedavisi gördüğü açıklandı. Olayın 29 Temmuz 2017’de meydana geldiği açıklanırken, dava bu hafta açıldı.

Dava süreci devam ederken şirket konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan aynı şirket 1994 yılında benzer bir davayla karşı karşıya kalmıştı… Stella Liebeck isimli bir kadın, fast food zincirinden satın aldığı kahveyi tutmaya yardımcı olacak kılıf olmadığı için kahveyi dökmüş ve vücudunda üçüncü derece yanık oluşmuştu. Kadının açtığı dava olumlu sonuçlanınca şirket kadına 3 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.