El Bab´da rejim askerlerine misilleme

Suriye´nin El Bab kentinin güneydoğusundaki Şemaviye bölgesinde cumartesi günü rejim birlikleri, ÖSO’ya bağlı Sultan Murat Tümeni’nin cephe hattına keskin nişancı tüfeğiyle saldırdı. Rejim birliklerinin saldırısında Şemaviye cephesinde bulunan Sultan Murat Tümeni üyesi bir asker öldü, bir asker de yaralandı. Saldırının ardından Sultan Murat Tümeni üyeleri Concors füzesi ile rejim askerlerini hedef aldı. Saldırıda rejim birliklerine bağlı bir Suriye askeri öldü, 2 Suriye askeri ise yaralandı.
EL BAB (Suriye), (DHA)