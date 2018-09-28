Endonezya´da 7.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Donggala bölgesi açıklarında 7.7 Büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00´de meydana gelen depremin, 7.7 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya´nın Donggala Bölgesi´ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.

Bazı kaynaklar depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise bölgedeki depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı ve depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Öte yandan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.