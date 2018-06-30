Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nı AKP Genel Merkezi’nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez’i kabul etti. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Türk ve Venezuela bayraklarının yanı sıra AKP bayraklarının da yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun Yardımcısı olarak görev yapan Delcy Rodriguez’i kabul etti.

AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında Rodriguez sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Rodriguez, iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi için görüşüldüğünü duyururken, Maduro’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mektubunu ilettiğini söyledi.

GÖREVE İKİ HAFTA ÖNCE BAŞLADI

AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede iki adet AKP ve iki adet Türk bayrağı yer alırken, sandalyelerin yanındaki masada ufak boyutlarda bir Venezuela ve Türkiye bayrağı bulunduğu görülüyor.

Kariyeri boyunca farklı görevlerde bulunan Rodriguez, sadece iki hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine başlarken, daha önce İletişim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.