‘Eşcinsel kuğular’ taşınıyor

Avusturya'da, yumurtaları sandıkları plastik kapları korumak için göle giren insanlara ve yoldan geçenlere saldıran bir çift erkek kuğu, buradan alınarak geçici olarak bir barınağa götürüldü.

Sputnik’in aktardığı habere göre, ülkenin en çok okunan gazetesi Krone de dahil olmak üzere, Avusturya basını, bebekleri gibi korudukları plastik kapların yer aldığı yuvalarına yaklaşanları gagalayan bir çift eşcinsel kuğunun haberlerine sayfalarında yer ayırdı.

Haberlerde, Avusturya’nın güneydoğusunda yer alan Grundlsee köyündeki gölde yuvaları olan bir çift erkek kuğunun, suya yüzmek için giren ya da yoldan geçen insanlara saldırdığı, hatta ‘kurbanlardan’ birinin vücudunda 10 santimetrelik bir kesik oluştuğu ifade ediliyor.

Kuğuların, diğer hayvan türlerinde de görüldüğü gibi, yumurtalarına yabancıları yaklaştırmamak istemesi, nadiren rastlanılan bir şey değil. Fakat Grundlsee köyündeki gölde yaşayan bu kuğu ailesinin korumaya çalıştıklarının gerçek yumurtalar değil, yumurta sandıkları plastik kaplar olduğu belirtiliyor.

Nitekim Grundlsee köyünün belediye başkanı Franz Steinegger, kuğuların insanlara saldırdığına ilişkin aldığı şikayetler yüzünden bu su kuşlarının uyutulmasını düşünmüş fakat sonra hayvanların bir barınağa götürülesinin daha iyi bir fikir olduğuna karar vermiş.

“Oyalanmaya vakit yoktu, hemen harekete geçmemiz gerekiyordu. Ancak kuğuların öldürülmesine yüreğim el vermiyordu” ifadelerini kullanan Steinegger, bu nedenle kuğuların geçici olarak bir barınağa yerleştirilmelerini sağlamış.

Barınağın sahibi Alexander Groder ise bir süre bakımlarıyla ilgileneceği korumacı kuğulara ilişkin olarak, “Muhtemelen, çift olan iki erkek kuğu vakasıyla karşı karşıyayız” diyor.

Kuğu çiftin, barınaktaki sürelerini doldurmaları ardından daha geniş alana sahip olacakları bir göle yerleştirilmesi bekleniyor. Su kuşlarının, yumurtalarıymış gibi koruduğu plastik kaplardan oluşan yuvalarının, kendileriyle yeni göllerine taşınıp taşınmayacağıysa bilinmiyor.