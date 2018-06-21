F-35’lerle ilgili çarpıcı iddia: Teslim alsalar bile uçuramazlar

ABD ve Türkiye arasında yılan hikayesine dönen F-35 uçaklarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli The Drive dergisinde yayımlanan bir yazıda, Türkiye'nin F-35'leri fiziksel olarak teslim alsa bile, uçağın sistemlerine tam erişim verilmeyeceği ve bu nedenle uçakların kullanılamayacağı belirtildi.

The Drive dergisinde Joseph Trevithick imzasıyla yayınlanan bir yazıda, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, Türk mevkidaşlarına, ‘F-35 uçaklarını teslim alsalar bile bu uçakların hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceğini söylediğine ilişkin doğrulanmamış söylentiler olduğu’ belirtiliyor.

Sputnik’in aktardığı yazıda, bu söylentilerin doğru olması halinde, bunun F-35 jetleri için yedek parça ve sürdürülebilirlik açısından gerekli olan başka alanlar konusunda hayati bir destek sistemi olan ALIS’e erişiminin engelleneceği anlamına geldiği kaydediliyor.

Nitekim yazıyı kaleme alan Trevithick’e göre, Türkiye teslim alacağı F-35 jetlerini bir biçimde uçabilir hale getirebilse bile yedek parçalar olmadan bu uçakları çok uzun süre kullanamayacak.

F-35 jetlerinin üreticisi olan Lockheed Martin’in sitesinde ALIS sistemine ilişkin olarak, jetlerin uçabilmesi için çelik, elektronik bilimi ve motor gücünden daha fazlasının gerekli olduğu belirtiliyor. F-35 operatörlerinin uçağın sistemlerini koruyabilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için otonom lojistik bilgi sistemi olan ALIS’e ulaşabilmesi gerektiği ifade ediliyor. Zira ALIS’in, uçakların ‘bilişim omurgası’ olduğu ve gücünü desteklediği belirtiliyor.

ABD Senatosu dün F-35 jetlerinin Türkiye’ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın 2019 bütçesini düzenleyen yasa tasarısının Türkiye’yi ilgilendiren kısmında, F-35 savaş uçaklarının, ‘Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO’yu tehdit etmediği ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceği’ ifade ediliyor.

Diğer taraftan üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye ilk teslimatının bugün yapılması bekleniyor.