İngiltere’den Türk vatandaşları için skandal karar!

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum başvuru hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın 41. maddesi ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi kararı gereği Türkler, İngiltere‘de uygun iş bulunca oturma izni alabiliyordu.



3 YILLIK OTURUM YETİYORDU

Üç yıllık çalışmaya bağlı oturumun ardından, iş aynı sektörde devam ediyorsa, kısa süre sonra vatandaşlığa başvuru hakkı da doğuyordu. Türkler, bu şekilde çifte vatandaşlık hakkına kavuşabiliyordu.

BREXIT’İN MAĞDURUYUZ

İngiltere‘nin AB‘den çıkma kararı, Türkiye ile aradaki Ankara Anlaşması’nı da devreden çıkardı. Böylece, Brexit‘in ilk ve gerçek mağduru Türkler oldu. İngiltere dışındaki diğer AB üyesi ülkeler ise, bu anlaşmanın hükümlerini uygulamamakta direniyor. Ancak, Yüksek İdare Mahkemeleri veya Avrupa Adalet Divanı aracılığıyla bu hakkı alabiliyorlar.

MÜCADELE BOŞA GİTTİ

İngiltere‘de yıllarca verilen hukuk mücadeleleri ile alınmış olan, Ankara Antlaşması’yla doğan hakların verilmesi, tek yanlı bir kararla ortadan kalkmış oldu. Bu da, Türkiye‘den bu ülkeye zaten az olan Türk işçi veya çeşitli iş arzlarına cevap verecek Türk sayısının neredeyse sıfırlanması demek.

ARTIK SEÇİP ALACAKLAR

Bundan sonra, sadece büyük miktarda yatırımı olan ya da yüksek düzeyde kalifiye eleman olduğunu kanıtlayanların, İngiltere‘den oturma talep edebileceği sanılıyor.

Şu ana kadar hakkını almış olanlar ise bu değişiklikten olumsuz etkilenmeyecek.