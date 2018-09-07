Irak’ta gerilim had safhada! Televizyon ve parti binaları ateşe verildi…

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde olaylar her geçen gün daha da büyüyor. Valilik ve belediye binasını yakan bir grup gösterici bugün de devlet televizyonu ile bazı Şii parti binalarını ateşe verdi. Öte yandan Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, kentte dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı süren gösteriler sırasında bir grup, devlet televizyonu ve Bedir Örgütü binasına girdi. Göstericiler, söz konusu binaları ateşe verirken olaylar sırasında devlet televizyonuna ait bir canlı yayın aracının da yandığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Başka bir grup göstericinin de İran yanlısı Şii milis gücüne sahip Asaib Ehlilhak, Yüksek İslami Konseyi ve Ammar el-Hekim’in lideri olduğu Ulusal Hikmet Akımı binalarını ateşe verdiği aktarıldı. Başbakan Haydar el-İbadi’nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi binasının da ateşe verildiği öğrenildi.

Söz konusu binaların yanışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Göstericilerin kentte bulunan İran Başkonsolosluğu’na doğru harekete geçtiği kaydedildi.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80’inin üretildiği Basra vilayetinde yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk gibi gerekçelerle 8 Temmuz’dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerin şiddeti son günlerde arttı. Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, kentte dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

VALİLİK VE BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERMİŞLERDİ

Basra’da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşarak belediye binasını ateşe vermişti.

Göstericiler önceki gün de valilik binasını basarak burayı ateşe vermişti. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40’tan fazla kişi yaralanmış, bunun üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, Basra’daki olaylar nedeniyle bugün “Başbakan Haydar el-İbadi ile İçişleri, Sağlık ve Su Kaynakları bakanlarının da hazır bulunacağı acil meclis oturumu” düzenlenmesi çağrısında bulunarak bu isimlerden “oturuma katılmamaları durumunda görevlerini bırakmalarını” istemişti. Başbakan İbadi de meclis oturumuna katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti. AA