Melania Trump ilk ziyaretinde az kalsın frikik veriyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret etmek üzere Afrika turuna çıktı. Melania Trump bugün Gana'ya ulaştı. Gana'nın başkenti Akra'daki havalimanına inen Trump, beyaz ve kırmızı çizgili bir elbise giydi. Trump, uçaktan inerken rüzgar yüzünden zor anlar yaşadı. Elbisesi uçuşan ve az kalsın frikik verecek First Lady, eliyle elbisesini tutmak zorunda kaldı.

Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyaretini Afrika’ya yapıyor. First Lady’nin sözcüsü Stephanie Grisham, Afrika seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta sürecek ziyaret programının Gana, Malavi, Kenya ve Mısır’ı kapsadığını belirtti. Grisham, “Melania, ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istiyor ve ABD’nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceğine bakacak” dedi.

Bugün Gana’nın başkenti Akra’ya ulaşan Melania Trump, havaalanında havanın azizliğine uğradı… Uçaktan indiği sırada rüzgarın hızlanması, çizgili bir elbise giyen Trump’a zor anlar yaşattı. Merdivenden aşağı inerken rüzgarın elbisesini havalandırdığını fark eden First Lady, eliyle kapatarak bu durumu bertaraf etmeyi başardı.

Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray’da ABD’ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek “hakaret” içeren kelimeler kullanmıştı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, geçen ay yaptığı açıklamada ABD’nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasının düşürüleceğini bildirmesinin ardından, Afrika’ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin sayısı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürülmüştü.