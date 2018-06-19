Muharrem İnce Le Monde’un birinci sayfasında: Erdoğan’ı terleten siyasetçi

Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Monde, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi birinci sayfasından okurlarına tanıttı. Muharrem İnce hakkındaki kapsamlı dosyada, "Diyarbakır'dan İzmir'e Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece gibi İstanbul'un dışındaki ilçelerinde yaptığı mitinglerde tutku var" yorumu yapıldı.

Uluslararası basının yakından takip ettiği 24 Haziran erken seçimleri, seçim tarihi yaklaşırken daha da çok yer kaplamaya başladı. Türk siyasetçi ve adayların sık sık uluslararası basına açıklama yaptığı bu dönemde Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde, Muharrem İnce’yi birinci sayfasına taşıdı. İnce’nin ikinci tura kalma umudunun olduğu makalenin başlığında, “Erdoğan’a meydan okuyan adam” başlığı kullanıldı.

İnce hakkında, “Erdoğan’ın 15 yıldan uzun süren iktidarını sallayan ve Erdoğan’ı terleten siyasetçi” yorumunu yapan gazete, “İnce, parmağını Türkiye’nin sorunlarına sallamayı biliyor. Gazete, İnce’nin mitinglerinde tutku olduğunu aktarırken, “Diyarbakır’dan İzmir’e Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece gibi İstanbul’un dışındaki ilçelerde miting yaptı ve buralarda tutkuluydu” yorumunu yaptı. Le Monde, Erdoğan’ın kıraathane vaadine karşı İnce’nin gençlere iş, yatırım ve teknoloji konusunda vaatlerde bulunduğunu yazdı.