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Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

android-time 12:43
Haberler Dünya
Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, ‘merhaba asker’ diyerek selamladı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´ne geçti. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı´na başkanlık edecek.

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