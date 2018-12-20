Rusya lideri Putin’den Atatürk açıklaması

Rusya Lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ekonomisi, iç ve dış politikası ile uluslararası güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin,Atatürk ile ilgili bir soruya, "Türk tarihinde çok önemli şeyler yapan seçkin bir figürü, Rusya'nın da önemli bir dostudur" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin'in 2001'den beri düzenlediği toplantı için bu yıl bin 702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı toplantıda Atatürk ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu.

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“ATATÜRK SEÇKİN BİR FİGÜR”

Toplantıda bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk’e nasıl baktığına ilişkin soru üzerine Putin, “Türk tarihinde çok önemli şeyler yapan seçkin bir figür ve Rusya’nın önemli bir dostuydu. Bu bizim için çok değerli. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin temelini attı ve Türkiye’nin bütünlüğünü korumak için çok emek verdi” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını da değerlendiren Putin, “Henüz çekildiklerine dair bir işaret yok” dedi. IŞİD’i yenilgiye uğratma konusunda Trump’la aynı fikirde olduğunu söyleyen Putin, buna karşın IŞİD militanlarının yeniden örgütlenme riskinin de bulunduğunu ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un moderatörlüğünü yaptığı basın toplantısı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.