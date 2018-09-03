Rusya’dan İdlib açıklaması: Türk dostlarımızla çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye'deki durumu değerlendirdi. Lavrov, İdlib vilayetindeki duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylerken, "Türk dostlarımızla çalışarak sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Rus RIA haber ajansı, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov‘un, Suriye’nin isyancıların elinde bulunan İdlib vilayetindeki duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylediğini duyurdu. Interfax ajansının haberine göre de, Moskova’da üniversite öğrencilerine hitap eden Lavrov, Rusya’nın müttefiki olan Suriye hükümetinin İdlib vilayetindeki militanları yok etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Lavrov, “Suriye’de teröristlere yer yok ve Suriye hükümetinin toprakları üzerindeki teröristleri yok etme hakkı vardır. Türk dostlarımızla, Suriye hükümetiyle ve İranlılarla bu konuyu görüşerek en etkili hamlelerimizi yapıyoruz. Amacımız silahlı muhalifler ile alandaki teröristleri birbirinden ayırmak” dedi.

25 Ağustos’ta Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Suriye’nin İdlib bölgesinde provokasyon amaçlı kimyasal silah saldırısı düzenlenebileceğini söylemişti. Ağustos ayının başında ise İngiltere, Fransa ve ABD Suriye rejiminin bölgede kimyasal silah kullanacağını iddia etmişti.