ABD basınından Gülen’in iadesi için flaş iddia

NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den çıkarılması yönünde yasal yollar aramaya başladığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı NBC'nin bu haberi üzerine bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığına ve FBI’a Gülen’in iadesinin gündeme alınması direktiflerinin verildiğini aktaran NBC, konu hakkında bilgili 4 kişiye dayandırdığı haberinde, İç Güvenlik Departmanı’na Gülen’in ABD’deki yasal statüsü hakkında bilgi vermesi konusunda talimat verildiğini aktardı.

Beyaz Saray’ın Gülen’in ABD’deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990’ların sonundan bu yana Pensilvanya’da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

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DEVLET YETKİLİLERİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

NBC’nin konuyla ilgili soru yönelttiği Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gülen’in avukatı, soruları cevapsız bıraktı.

Konuyla ilgili NBC’ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Türk hükümetinin Kaşıkçı davası ile Gülen’in iade süreci arasında bir ilişki kurmadığını söylerken, “ABD’nin Gülen’in iadesi konusunda aksiyon almasını istiyoruz. Bundan bağımsız olarak, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturmamızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gülen’in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD’li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye’ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesini görüştü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray Gülen’in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye’den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor” denildi.