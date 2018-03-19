Son Dakika… ABD Savunma Bakanlığı: Menbiç’ten çekilmiyoruz!
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, kuzeybatı Suriye'deki durumdan kaygılı olduklarını dile getirerek, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'te askerimiz var çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve Menbiç'te kalmaları için gerekli tedbirleri alacağımızı hatırlattık" ifadelerinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, kuzeybatı Suriye'deki durumdan kaygılı olduklarını dile getirerek, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'te askerimiz var çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve Menbiç'te kalmaları için gerekli tedbirleri alacağımızı hatırlattık" ifadelerinde bulundu.
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