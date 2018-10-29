Endonezya’da korkunç kaza: 189 yolcuyla denize düştü

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Mürettebat da dahil olmak üzere 189 kişinin bulunduğu uçağın enkazından ilk görüntüler geldi. Yapılan açıklamada, uçağın denize düşmeden önce bir alçalıp bir yükseldiğini ve daha sonra bağlantının koptuğunu duyurdu. Uçakta Endonezya Ekonomi Bakanlığı'nda görevli 20 kişilik bir heyetin olduğu ifade edildi.

Endonezya’da korkunç bir kaza yaşandı… Jakarta-Pangkalpinang seferini yapan JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak bilinmeyen bir sebeple düştü…

178’i yetişkin, 1’i çocuk, 2’si bebek, 2’si pilot ve 6’sı da kabin görevlisi olmak üzere toplam 189 kişinin bulunduğu açıklanırken henüz kazadan kurtulan olup olmadığının henüz bilinmediği ifade ediliyor.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Müdürü Sindu Rahayu düzenlediği basın toplantısında “Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi” dedi. Endonezya’nın Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, Twitter’dan paylaştığı videoda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü ve uçağa parçaların denizde bulunduğunu aktardı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Jakarta Post, uçakta Endonezya Ekonomi Bakanlığı’nda görevli 20 kişilik bir heyetin olduğunu iddia etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer kazada kurtulan olmadığını ilan etti.

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİTMİŞLER

Kazanın ardından Lion Air’in CEO’su Edward Sait açıklamalarda bulundu. Sait, pazar günü Denpasar’dan Cakarta’ya giden uçaktaki pilotların bir sorun rapor ettiğini söyledi. Sait, “Fakat rapor sonrasında mühendislerimiz durumu inceledi ve kalkış izni verdi” açıklamasını yaptı.

Endonezya Sivil Havacılık Kurumu’nun sözcüsü Yohanes Sirait, “Uçakla bağlantı kesilmeden önce kabin ekibi geri dönüş için istekte bulunmuştu. Hava kontrolörü buna izin verdi fakat o sırada uçakla iletişim koptu. Lion Air tarafından yapılan açıklamada, kalkıştan 13 dakika sonra uçakla bağlantının kesildiği ifade edildi.

UÇAK YÜKSELİP ALÇALMIŞ

Reuters haber ajansı, uçağın düşmeden önce kaydedilen verilerini inceledi. Resmi ham uçuş verilerine göre uçak önce 5.000 feet (1.524 metre) yükseliyor ve daha sonra alçalmaya başlıyor. Fakat bundan sonra tekrar yükselen uçak en sonunda tekrar alçalmaya başlıyor. Uçakla bağlantı kesilmeden önce 3.650 feet (1113 metre) irtifaya inen Boeing 737 MAX 8 model uçağın 345 knot hız yaptığı aktarıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ: MÜRETTEBAT DENEYİMLİYDİ

Uçağın düşmesinin ardından Lion Air Grup’tan bir açıklama geldi. Ağustos ayından beri sadece bu hat üzerinde Lion Air Grup’un seferleri olduğu ifade edilirken, uçağın bakımının düzenli yapıldığı ve pilotlarla birlikte kabin ekibinin eğitimli olduğu açıklandı. Endonezya’nın kurşun, çinko ve kalay üretim merkezi olarak bilinen Pangkalpinang’a giden uçağın pilotu ve yardımcı pilotunun 11.000 saat uçuş süresini tamamladığı açıklandı.

Reuters’ın son dakika haberinde ise düşen uçağın üreticisi Boeing’in de gelişmeden haberdar olduğu ifade edildi. Boeing yetkilileri, “Gelişmeyi yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaparken, uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair bir yorum yapılmadı.

SUÇ BOEING’İN YENİ UÇAĞINDA MI?

TSİ 02.30 sıralarında havalanan uçağın, bir saatlik bir uçuş sonrası Pangkal Pinang’a inmesi planlanıyordu. BBC’ye bilgi veren bir Lion Air yetkilisi, uçağa ne olduğu konusunda ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Boeing 737 MAX 8 modeli 2016’da hizmete girmiş olan bir uçak fakat havacılık sektöründe bazı sorunları olduğu biliniyor… Sivil havacılık danışmanı Gerry Soejatman, BBC’ye açıklamalarında MAX 8 modelinin hizmete alınmasından bu yana sorunlar yaşadığını, bu sorunlar arasında irtifanın korunmasının da bulunduğunu söyledi.

Havacılık alanında dünyanın önde olan ülkelerinden biri olan Endonezya’da güvenlik konusu biraz sıkıntılı. Boeing’in yakıt tasarrufu sağlayan modelini küresel olarak ilk kullanan ülkelerden biri Lion Air’in Malezya’daki iştiraki Malindo Air’di.

LION AIR’IN SABIKASI KABARIK

Düşen uçağın bağlı olduğu havayolu şirketi Lion Air’in geçmişte de çok sayıda kaza yaşadığı ortaya çıktı. 2004’te Cakarta’dan Surakarta’ya giden uçak pisti kaçırınca Solo şehrine girmiş ve uçaktaki 25 kişi hayatını kaybetmişti. 2002 ve 2006’da da havaalanlarında ufak kazalar yaşanmış ve bunlarda ölen ya da yaralanan olmamıştı. 2013 yılında ise Lion Air’e ait bir uçak Endonezya’nın tatil cenneti Bali yakınlarında düşmüş ve yolcular yüzerek karaya çıkmak zorunda kalmıştı.

Lion Air, pilotların ve kabin ekibinin kimliklerini de açıkladı… Yapılan açıklamada kaptan pilotun Yeni Delhi’de yaşayan Bhavye Suneja olduğu ve 7 yıldan beri Lion Air’de çalıştığı ifade edildi. 6.000 saat uçuşu olan Suneja’nın yardımcı pilotu Harvino’nun da 5.000 saatlik uçuş deneyimi olduğu aktarıldı.

Kabin ekibindeki isimlerin de, Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda ve Deny Maula olduğu belirtildi.