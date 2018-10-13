Son dakika… Fuego Yanardağı tekrar faaliyete geçti!

Geçtiğimiz haziran ayında 147 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Guatemala'daki Fuego Yanardağı tekrar harekete geçti. Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü yanardağdan seslerin geldiğini söyledi.

Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yaptığı açıklamada, Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego Yanardağı’nın tekrar faaliyet geçtiğini belirtti.

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Leon, patlamaların meydana geldiği yanardağdan püsküren lavların 600 metrelik bir alana yayıldığını ifade etti.

KÜL TABAKASI YÜZLERCE METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Dağdan püsküren kül tabakasının ise 400 metre yüksekliğe ulaştığını aktaran Leon, yanardağdan sesler duyulduğunu ve küçük çaplı depremler meydana geldiğini kaydetti.

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147 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Başkent Guatemala City’nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı’nda haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmişti.

Meydana gelen patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 1,7 milyon kişi etkilenmişti. AA