Son Dakika… Trump: Saldırı emri verdim!

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'yi vurma emri verdiğini açıkladı. Trump, Fransa ve İngiltere'nin ABD ile güçlerini birleştirdiğini ifade etti.

Suriye Duma’da kimyasal saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump Suriye’yi vurma emri verdiğini açıkladı. Fransa ve İngiltere’nin ABD ile güçlerini birleştirdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Suriye’deki kimyasal laboratuvarların hedef alınacağını belirtti.

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HAVA HAREKATI DÜZENLENİYOR

Yapılan bu açıklamanın ardından ABD uçakları Suriye’yi vurmaya başladı. ABD’nin Şam ve çevresine düzenlediği hava saldırısına Fransa ve İngiltere’nin de destek verdiği belirtildi.

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