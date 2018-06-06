Washington Post’tan 24 Haziran yorumu: Erdoğan’ın zaferi beklenen sonuç değil

ABD'nin çok okunan gazetelerinden Washington Post, 24 Haziran seçimleri hakkında bir başyazı yayınladı. Gazete editörleri tarafından kaleme alınan yazıda, "Artık Erdoğan'ın galip ayrılması beklenen sonuç değil" yorumu yapıldı. Makalede anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimleri kazanamayacağı ve bu durumun Erdoğan'ın yenilmezlik imajını ortadan kaldıracağı iddia edildi.

1877 yılında kurulan ABD’nin en köklü gazetelerinden Washington Post, Türkiye’nin nefeslerini tuttuğu 24 Haziran erken seçimlerini başyazısında değerlendirdi. Gazete, 24 Haziran erken seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenilmez görüldüğünü aktarırken, “En önemli dönüm noktası Türkiye’deki parçalanmış muhalefet partilerinin birlik yapmasıydı. HDP haricindeki bu partiler ikinci turda Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleyecekleri konusunda karar verdiler” ifadesini kullandı.

Gazetenin yazı işlerinin ve editörlerinin imzasının olduğu makalede, “Erdoğan’ın kazanması durumunda, eşi olmayan bir gücün keyfine varacak. Fakat bir araya gelen muhalefet, mecliste çoğunluğu alarak Erdoğan’ın bu isteğinin önünde engel olabilir. Anketler AKP’ye desteğin geçtiğimiz aylarda düştüğünü ve bu tablonun parlamentoda mümkün olabileceğini ortaya koyuyor” yorumu yapıldı.

Gazete, “Anket sonuçlarına göre Erdoğan Bey’in seçimi ilk turda kazanamayacağı gündemde. Böyle bir durum Erdoğan’ın yenilmezliğine zarar verir ve bu şekilde ilerleyen bir ikinci tur Erdoğan’a yıllardır en büyük rekabet olarak çıkabilir” ifadesini kullanırken, Türkiye’deki ekonomik durumun Erdoğan’a zarar verebileceği iddia edildi. Gazete, “Sağlam büyüme Erdoğan’ın gücüydü fakat enflasyon ve işsizliğin yükseldi, TL son bir yılda ABD Doları’na karşı yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Seçmenin Erdoğan’ı tercih etmemesi iç açan bir durum olacak. Bu ayrıca Türkiye’nin ABD ve Avrupa’dan uzaklaşmasını da yavaşlatabilir” yazdı.