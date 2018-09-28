Yolcu uçağı denize indi… Halk seferber oldu

Mikronezya’nın Pohnpei Adası'ndan Papua Yeni Gine'ye giden bir yolcu uçağı Chuuk bölgesinde denize iniş yaptı. Henüz bilinmeyen bir nedenle denize inen uçaktaki yolcuların tamamı kurtarılarak kıyıya getirildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası’ndan havalanıp Yeni Gine’nin

başkenti Port Moresby’ye doğru giden Air Niugini’ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya’nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle denize indi.

Batmak üzere olan uçağın etrafında bölgede yaşayanların botları toplanırken, yolcuların tamamının kurtarıldığı açıklandı. Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini’den olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Chuuk Havalimanı müdürü Jimmy Emilio, “36 yolcu 11 mürettebatı olan uçak pistten yaklaşık 150 metre ilerideki lagüne indi” dedi. Emilio, henüz kazanın nedeninin belirlenemediğini söyleyerek, “İncelemeler yarın erken saatte başlayacak ama şu an havalimanı olağan akışına devam ediyor” diye konuştu.