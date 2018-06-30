Eğitim uzmanları: TYT’de fen ve sosyal soruları kolaydı

YKS’nin ilk oturumu TYT dün yapıldı. Eğitim uzmanları, geometri, Türkçe ve din kültürü sorularının öğrencileri zorladığını, buna karşın sosyal ve fen sorularının kolay olduğunu söyledi.

Dün yapılan TYT'de Türkçe ve matematikte uzun metin soruları nedeniyle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı, buna karşın sosyal ve fen bilgisi sorularının ise kolay olduğu hatta geçmiş döneme göre daha kolay olduğu belirtildi.

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, matematikte geometri sorularının öğrencileri zorladığını, matematikte ise resimli, yoruma dayalı sorular olduğunu belirterek, “Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre, genel itibariyle yoruma dayalı sorular çıkmış. Fen, fizik kimyada çok zorlamayan sorular olmuş. Tarihte çıkarımlı, yoruma dayalı, coğrafya da az bilgi ama yorum ağırlıklı sorular olmuş. Felsefe ve din kültüründe öğrencileri zorlayan sorular olmuş. Türkçe'de ise uzun paragraf soruları öğrencileri zorlamış görünüyor” diye konuştu.

‘Hocalara Geldik'ten Onur Soğuk ise, öğrencilerin matematikte zorlandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Matematikte özellikle uzun yoruma dayalı sorular olmuş ve öğrenciler süreyi yetiştirmekte sorun yaşamışlar. Türkçe'de uzun paragraf soruları zaman sıkıntısına yol açmış. Dilbilgisi yapılabilir düzeydi olmuş. Matematik ve Türkçe'de metin soruları zorlamış. Sosyal bilgile kolaymış. Çocuklar din kültürü ve felsefede zorlanmışlar biraz. Fen, fizik kimya geçen yılki YGS gibi hatta daha kolay olduğu yönünde değerlendiriliyor. Öğrencilerden gelen haberler bu yönde…”