İstanbul’da 62 meslek lisesi Anadolu lisesine dönüştürülüyor

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İstanbul’da 62 meslek lisesinin Anadolu lisesine dönüştürüleceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Aydoğan, dönüşüme gerekçe olarak, öğrencilerin Anadolu lisesi talebini karşılayabilmek olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Adrese dayalı lise yerleştirme sisteminin ayrıntılarının açıklanmasına günler kala, İstanbul'da bazı meslek liselerinin Anadolu lisesine dönüştürüleceği belirtildi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirmede öğrencilerin Anadolu lisesi talebinin karşılanamaması nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İstanbul'da 62 meslek lisesinin Anadolu lisesine dönüştürüleceğine dair bilgi aldıklarını, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede, bu dönüşümü Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Velilerin Anadolu ve fen lisesi talebinin yüksek olduğunu söyleyen Aydoğan, “Bu iki okul türü yetersiz sayıda bulunuyor. Talebi karşılamak için dönüşüm yapılacak. Ancak imam hatip liselerine dokunmuyorlar elbette” dedi.

Bu dönüşümün İstanbul ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü anlatan Aydoğan, “Bu dönüşüm, ne kadar sıkıştıklarını da gösteriyor. Ayrıca ne kadar plansız bir şekilde bu dönüşümün olduğunu kanıtlıyor. Aldığımız bilgiye göre, aşamalı bir şekilde dönüşecek. Şu an dönüşecek meslek lisesinde olan çocuklar mezun olacak. Yeni kayıtlar Anadolu lisesi şeklinde yapılacak. MEB'den onay bekleniyor” diye konuştu.

MEB'İN OKULLAŞMA POLİTİKASI ÇÖKTÜ

Bununla birlikte, geçmişte Anadolu lisesine dönüştürülen okulların Anadolu lisesi niteliğini sağlayamadığını anlatan Aydoğan, şöyle devam etti: “Anadolu lisesi yaptım demekle Anadolu lisesi olmuyor. Bunların bir yıl öncesinden planlanması gerekiyordu. Bu dönüşüm kararıyla MEB'in okullaşma politikasının da çökmüş olduğunu görüyoruz.”