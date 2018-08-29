2018 KPSS sonuçları için son günler! KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından ilan edilecek

Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi ÖSYM verdiği sınav sonuç tarihi olan 31 Ağustos'ta KPSS sonuçları açıklandığında son bulacak. ÖSYM, KPSS sonuçlarını her zaman olduğu gibi sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuracak. Kamu Personeli olmak için mücadele eden adayların sabırsızlığı son bulduktan sonra atama aşaması beklenecek. İşte KPSS sonuçları ile ilgili detaylar....

Sabırsızlıkla beklenen KPSS sonuçları için büyük gün yaklaşıyor. KPSS sonuçlarıyla birlikte kamu personeli olmak isteyen adaylar merak ettikleri puanlara kavuşacak. Çalışmak istedikleri kurumlara uygun puanı alıp almadıklarını merak eden adaylar KPSS sonuçlarını merakla bekliyor. KPSS sonuçlarıyla aynı gün üniversite tercihlerinin de açıklanacak olması nedeniyle bazı detaylar dikkat çekiyor…

KPSS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

1 MİLYON 234 BİN ADAY SONUÇLARI BEKLİYOR

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi ve Eğitim bilimleri testinin sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde açılacak.

A GRUBU B GRUBU DETAYI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

KPSS sonuçları için ÖSYM tarafından belirtilen tarih olan 31 Ağustos adım adım gelirken KPSS sonuçları sabırsızlığı sürüyor. Adaylar KPSS sonuçlarının 31 Ağustos’ta saat kaçta açıklanacağını da büyük bir merakla araştırıyor. 31 Ağustos’ta iki sınavın açıklanacağı göz önüne alınınca KPSS sonuçları ya da üniversite tercihlerinin ikisinden birinin saat 00:00’da açıklanma ihtimali bulunuyor.

DİKKAT KPSS'NİZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.