Milli bayramlar okullara geri döndü!

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, daha önce yönetmelikten çıkarılan okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlara 29 Ekim Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı eklendi.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre daha önce yönetmelikten çıkarılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı yeniden ‘Okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri' olarak yönetmeliğine yeniden eklendi. Daha önce resmi bayramlar yönetmelikten çıkarılmış, milli bayramların okulda kutlanması okul yönetiminin inisiyatifine bırakılmıştı.