ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM 2018 ALES sınav sonuçları için tarih verdi!

ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM ALES sınav sonuçları için tarih verdi! Tarih Haziran ayına ait. Akademik kariyerine devam etmek isteyenler hafta sonu yapılan ALES ilkbahar dönemi sınavına katıldılar. SInav sonuçları ne kadar geçerli olacak? Adayların ALES'e dair merak ettiği cevaplar ve azalan soru adetleri haberimizde...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi. ALES’in sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı.ÖSYM ALES sonuçlarını 7 Haziran‘da açıklayacak. ALES sınav sorularının ve cevaplarının yayımlanacağı tarih ise henüz belli değil.

SINAV SONUÇLARI HAZİRAN’DA

ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM’nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 10 gün içerisinde erişime açılmaktadır. ALES sonuçları 7 Haziran 2018‘de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SORU SAYISI VE SÜRE AZALDI

Yeni ALES'te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken, yeni düzenleme ile 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor. Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin yüzde 50, Sözel Testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi. ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nda (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES'in kapsamında uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup, bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık. ALES'in yeniden düzenlenmesi öncesinde uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenlemeyi yapılmıştır. Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES'te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacaktır” ifadelerine yer verdi.