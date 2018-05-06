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Üniversitelerin bölünmesi planı seçim sonrasına kaldı

İstanbul ve Gazi üniversiteleri dahil 10 üniversiteyi bölecek olan yasa tasarısı büyük tepki topladı. İktidar şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı. Tasarı seçim sonrasına ertelendi.

Deniz AYHAN
android-time 02:51 6 Mayıs 2018
Haberler Eğitim
Üniversitelerin bölünmesi planı seçim sonrasına kaldı
İstanbul ve Gazi üniversiteleri dahil 10 üniversiteyi bölecek olan yasa tasarısı büyük tepki topladı. İktidar şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı. Tasarı seçim sonrasına ertelendi.

Meclis gündeminde üniversiteleri bölecek yasa tasarısı vardı. Tasarı İstanbul, Ankara Gazi ve Malatya İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenliyordu. Birçok üniversitede öğrenciler ve öğretim görevlileri okullarının bölünmemesi için eylem yaptı; tasarının geri çekilmesini talep etti. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin süren eylemleri sonuç verdi. İktidar, yoğunlaşan tepkiler üzerine üniversitelerin bölünmesi planını askıya aldı.

AF TASARILARI VAR

Tasarının seçim öncesi kanunlaşmasının tepkileri artıracağını hesaplayan AKP, TBMM'deki görüşmeleri erteledi. 7'nci maddeye kadar ele alınan tasarının görüşmeleri önümüzdeki haftaya kaldı. Ancak TBMM'de önümüzdeki hafta da imar dahil birçok alanda af düzenlemeleri içeren tasarı görüşülecek. Üniversitelerin bölünmesi tasarısının şimdilik dondurulabileceği bildirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler, bölünme karşıtı eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemlere, hastalar ve başka üniversitelerin öğrencileri de destek verdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler, bölünme karşıtı eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemlere, hastalar ve başka üniversitelerin öğrencileri de destek verdi.

CERRAHPAŞA DA LİSTEDE

Eğer tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bölünüp başka bir üniversite kurulacak. Bölünmesi planlanan üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi de bulunuyor. Bu üniversitenin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesiyle de Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla 3 yeni üniversite kurulacak. Ankara Medipol, Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversiteleri de oluşturulacak.

Son güncelleme: android-time 09:5606.05.2018
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