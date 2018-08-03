YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler! Uzman görüşü: ‘Geniş bir aralıktan tercih yapın’

YKS sonuçları açıklandı. Sırada tercihler var. Bu yıl değişen sınav sistemi nedeniyle uzmanlar, sürpriz yerleşmeler olabileceğini belirterek, adaylara geniş bir aralıktan tercih yapmasını önerdi. İşte YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıra tercihlere geldi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, adayları zorlu bir tercih sürecinin beklediğini söyledi. Yeşilyurt, “Almış oldukları puanlar ve başarı sıraları geçen yıla göre çok daha düşük gözüküyor. ÖSYM; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na herhangi bir başarı sırası ve puan koymamakla en iyi yolu izledi diye düşünüyorum. Çünkü bu sistem YGS /LYS'den çok ama çok farklı” dedi.

Adaylara tek bir kitapçık verildiği için ÖSYM ortalamalarının, standart sapmaların, barajı geçen aday sayılarının, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan ve sınavı geçerli olan adayların verilerini kullanarak hesapladığını belirten Yeşilyurt, bu durumun ister istemez ortalamaları da düşürdüğüne işaret etti.

Ayrıca puan hesaplama yönteminden dolayı özel puan türünde çok sayıda eşit ağırlıkçı (EA), EA puan türünde de çok sayıda sayısalcı bulunduğunu kaydeden Yeşilyurt, “Örneğin; bir sayısalcı matematik sorusunu yanıtladığında eşit ağırlıklı puanı, bir EA'cı da Türk dili ve edebiyatı sorusu yanıtladığında sözel puanı da hesaplanmış oluyor. Bu durum tercihi özellikle EA ve sözelciler için daha da zorlaştırıyor. Çünkü ne kadar sayısalcının eşit ağırlık alanında yer alan hukuk, psikoloji ya da psikilojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümlerine yöneleceğini kestiremiyoruz. Ya da eşit ağırlık öğrencilerinin sözel puan türünden alan reklamcılık, halkla İlişkiler gibi bölümleri tercih edip etmeyeceklerini bilemiyoruz” dedi.

GENİŞ BİR ARALIKTAN TERCİH YAPILMALI

Geçen yıla göre çok sürpriz yerleşmeler olabileceğini, bazı programların başarı sıralarının düşebileceğini düşünen Yeşilyurt, şunları söyledi: “Özellikle Eşit Ağırlık ve Sözel bölümler için bu beklentim daha da yüksek. Adaylar morallerini bozmadan çok geniş bir aralıktan tercihlerini yapmalılar. 24 tercih hakkı bulunduğu için mümkün olduğunca fazla tercih yapsınlar. Belki de hiç beklemedikleri bir yere yerleşecekler.”

MESLEK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Mat-Fen Eğitim Kurumlarından Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temur, meslek seçerken şu noktalara dikkat edilmesini söyledi:

• Tercihlerinizi yaparken yetenek ve ilgi alanlarınızı ön planda tutmalısınız. Örneğin: Tıp fakültesi okumak isteyen bir öğrencinin biyolojiye ilgi duyması

• Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı özel ve genel koşulları, çalışma koşulları, iş olanakları vb. durumları araştırmalısınız

• Özellikle seçeceğiniz mesleğe ait bir alanda çalışan kişilerle sohbet ederek, üniversite tanıtımlarına katılarak ya da internet vb. dokümanları inceleyerek, meslekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz

GENEL TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Öğrencilerin belirlediği mesleklere ek olarak, il, üniversite, vakıf-devlet üniversitesi gibi kriterleri de belirlemeleri gerektiğini söyleyen Temur, şunları söyledi: Belirlediğiniz tüm bu kriterler doğrultusunda kendi başarı sıralamamıza uygun bir aralıktaki bölümleri listenize alabilirsiniz. Vakıf üniversitelerinden tercih yapacaksanız; eğitim ve barınma ücretlerine ayrıca Tam Burslu-indirimli gibi bölümlerde başarı ortalaması koşulu mu var, yoksa karşılıksız mı olduğuna dikkat etmelisiniz. İl ve üniversite seçimi sırasında ulaşım, barınma, burs olanakları, akademisyen sayısı, eğitim-barınma ücreti gibi koşullarına bakmalısınız.”

TERCİH LİSTESİNİ SIRALARKEN BUNLARA DİKKAT

• Tercih listesini oluşturduk sonra en son aşama sıralama aşaması olacaktır. Bölümleri “başarı sırasına göre mi yoksa istek sırasına göre mi sıralayacağız?” En çok kafa karıştıran ve hata yapılan kısım bu oluyor.

• Tercihlerinizi istek sırasına göre sıralamalısınız. En çok istediğinizden en az istediğinize doğru sıralama yapmalısınız

• Tercih sıralaması, gerçek istek sıralamanız olmalıdır. “Keşke bir alt tercihime girseydim.” demeyeceğiniz bir tercih sıralaması oluşturmalısınız.

SEVECEĞİNİZ MESLEĞİ SEÇİN

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer tavsiyelerde bulundu. Dinçer, “Adaylar yeteneklerini ve isteklerini bilip, bu doğrultuda adımlar atmalı. Öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeliler. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler” dedi.