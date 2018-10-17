28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

EPGİS'in hesabına göre benzine 28 kuruşluk bir indirim yapılması halinde fiyat düşüşleri artık pompaya yansıyacak. Eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos'tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu.

Dolar iki ayın en düşük seviyesi olan 5.70'in altında işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarının seyri günlük olarak dolar kuruna bağlı. Dolar/TL'nin geçen hafta 6.20 seviyesinden bugün 5.70'in altına inmesi vatandaşın aklına ‘benzin fiyatında indirim olur mu?’ sorusunu getiriyor.

EN SON 50 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatlarına en son 50 kuruş ÖTV zammı yapılmıştı. Zammın yapıldığı 16 Ağustos 2018 tarihinde motorinin fiyatı 6.31 TL'ye, benzinin fiyatı 6.90’a çıkmıştı. Arada geçen zaman diliminde dolar/TL 6.30'un da üstüne çıkmasına rağmen eşel mobil sistemi yüzünden zam ve indirimler pompaya yansımadı. 16 Ağustos tarihinde brent petrolün fiyatı 69.21 dolardı. Söz konusu kurla birlikte bir varil petrolün fiyatı 403 TL'ye denk geliyordu.

BİR VARİL PETROL 81.58 DOLARA ÇIKTI

Bugün ise dolar/TL 5.70'e indi. Motorinin fiyatı hala 6.31 TL. Fakat aradan geçen sürede brent petrolün fiyatı 81.58'e çıktı. Bugünün kuruyla bir varil brent petrol 465 TL'ye çıktı.

’28 KURUŞTAN FAZLA İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAK’

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş sozcu.com.tr ‘ye yaptığı açıklamada brent petrolde yaşanan fiyat artışlarının maliyetlerinin yüzde 20'sini etkilediğini söyledi. Aktaş asıl maliyeti dolar kurunun belirlediğini söyledi. Aktaş, “Doların son düşüşü ile birlikte 28 kuruştan daha fazla olacak bir benzin indirimi pompaya yansıyacak. Motorin için söz konusu indirim pompaya 75 kuruş bir fiyat düşüşü gelirse yansıyacak” ifadelerini kullandı.