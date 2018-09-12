Alman ile Türk öğretmen arasındaki makas açıldı

Ülkemizdeki hemşireler ile öğretmenler, Avrupalı meslektaşlarına gıptayla bakıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından açıklanan rakamlara göre, ülkemizde öğretmen maaşı ile hemşire maaşı ortalama 4 bin lira (533 Euro) iken, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde bu rakam ortalama 2 bin 500 Euro (18 bin 750 TL) civarında.

Bu ülkelerdeki öğretmen ve hemşirelerin yıllık kazançları da 75 bin Euro'ya (562 bin TL) kadar çıkıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, seçim öncesi vadedilen 3600 ek göstergenin öğretmen ve hemşirelerin ücretlerine yansıtılması gerektiğine dikkat çekerek, “Toplu iş sözleşmesi oranları artan yoksulluk ve enflasyon verilerine göre yeniden düzenlenmelidir” dedi.

EN YÜKSEK ÖĞRETMEN MAAŞI 4 BİN 247 TL

Ülkemizde, en yüksek öğretmen maaşı 4 bin 247 TL. Yükseköğrenim mezunu hemşire maaşı ise 4 bin 124 TL. Yıllık kazançları ise 50 bin lira (6 bin 700 Euro) civarında. Almanya'da ilköğretimde yeni göreve başlayan öğretmen maaşı yıllık 54 bin ile 68 bin Euro arasında değişiyor. Lisede ise yıllık 62 bin ile 75 bin Euro arasında değişiyor.Hemşire maaşları da aylık 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişiyor. Yıllık kazançları da 30 bin ile 70 bin Euro arasında. Fransa'da ise ilköğretimde çalışan öğretmenin yıllık kazancı 29 bin ile 35 bin Euro'yu buluyor. Lisede ise 32 bin ile 54 bin Euro.