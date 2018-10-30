Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? 30 Ekim altın fiyatları…

Altın fiyatları büyük ilgiyle araştırılırken altın fiyatlarında son günlerde düşüş gözleniyor. Geçtiğimiz haftanın aynı gününe göre gramda 9 lira dolaylarında bir düşüş gözlenirken, bugün sabah saatlerinde gram altın 218 lira bandında işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında geçen haftaya oranla düşüş gözleniyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya devam ediyor. 30 Ekim tarihli altın fiyatlarına göre gram altın güne, 218 lira bandında başladı. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında günün fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 EKİM

Çeyrek altın bugün 355,01 TL alış, 363,29 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 707,81 TL’den alınırken, 726,58 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınında alış fiyatı 1.466 TL, satış fiyatı ise 1.485…

YÜKSEK FİYATLAR GÜMÜŞE YÖNELTTİ

Dünyanın en değerli madenlerinden olan, Türkiye'de de takı denilince ilk akla ilk gelen ‘altın’ın fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.

Özellikle kadınların en çok kullandığı takılar arasında yer alan altın fiyatlarındaki yükselme, vatandaşları gümüş takılara yönlendirdi. Hasır, kolye, bilezik ve diğer değerli altın eşyaların benzerinin de gümüşten üretilmeye başlanmasıyla vatandaşlar tercihini gümüşten yana kullanmaya başladı. Gümüşten üretilen takılar, müşterinin talebine göre altın rengine dönüştürülürken, düğünlerde takı olarak da takılmaya başladı.

Ordu'da gümüş üretim ve tasarım atölyesi bulunan Memduha Ateş, “Bayanların tercihi olan takıda önceliğimiz tabii ki de altındır. Maalesef şu anda piyasadaki altın ve döviz fiyatlarındaki çok yüksek artıştan dolayı insanların artık altın alım oranı azaldı. Bu yüzden insanlar daha çok gümüş takılara yöneldi. Bizim de amacımız altın kalitesini gümüşe taşımak. Önümde bulunan hasır takının altın fiyatı bugün piyasada 14 bin TL gibi bir rakama satılırken, gümüş fiyatı bin TL'ye satılıyor” dedi.



DÜĞÜNLERDE BİLE GÜMÜŞ KULLANILIYOR

Gümüşün de uluslararası bir ayar ölçüsüne sahip takı olduğunu aktaran Ateş, “Bugün insanların gerçekten altın alım oranı azaldığı için artık çoğu vatandaş düğünlerde, bayramlarda, kına gecelerinde artık gümüş takılar tercih ediliyor. Çünkü altından ayrılma şansı yok. Gümüşlerde de artık eski klasik renginden çıkılarak renk değişimi yapılabiliyor. Altın kaplama olan ürünlerde müşterilerimiz zamanla rengi değişir diye korkabiliyor ama zaten ürünler garanti kapsamında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmıyor” ifadelerini kullandı. Ordu’ya gelen Arap turistlerinde altın benzeri gümüş ürünleri görünce şaşırdıklarını ve satın aldıklarını belirten Ateş, “Özellikle bu sezonda Arap müşterilerimizden çok memnun kaldık. Onların da ilgisi ve yoğunluğu çok fazla. Araplar takıya çok meraklı oldukları için ilgilerini çekiyor. Çoğu Arap müşterimiz burayı kuyumcu zannedip içeriye giriyor, ürünleri tanıtırken fiyatlarını söylediğimizde de şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.