Anadolu Grubu’nda önemli atama

Anadolu Grubu’nda Mali İşler Başkanlığı’na, grup şirketlerinden Anadolu Efes’te Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Onur Çevikel atandı. Çevikel, 1 Ocak’tan itibaren yeni görevine başlayacak.

Anadolu Grubu Holding ve bağlı şirketlerdeki atama kararları kapsamında, Anadolu Efes Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Onur Çevikel, Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı oldu. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde görev yapan Onur Çevikel, 1 Ocak 2019 itibariyle yeni görevine başlayacak. Grubun şu anki Mali İşler Başkanı Can Çaka ise, Anadolu Efes CEO'su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı.

Onur Çevikel, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine Ermenegildo Zegna Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak başlayan Çevikel, 1995 yılında Efes İçecek Grubu Finans Uzmanı olarak Anadolu Grubu'na giriş yaptı. Onur Çevikel, Grup'ta Coca-Cola Kuban Bottlers'ta Finans Müdürlüğü, Coca-Cola Rostov Bottlers'ta Finans Müdürlüğü, Efes Rusya Finans Direktörlüğü, Efes Rusya Operasyon Direktörlüğü, Efes Rus Entegrasyon Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Ocak 2013'ten bu yana Anadolu Efes Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Çevikel, İngilizce ve Rusça biliyor.