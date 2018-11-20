App Store’a Anadolu ilgisi

Anadolu'nun dört bir yanında kullanıcılar iOS cihazlar için uygulamalar yazıyor.

20 yıldan uzun süredir dünyanın her yerinden müşterilere illüstrasyon, animasyon ve dijital oyun çalışmaları yapan Mehmet Saygın, kendine ait ürünler yapma niyetiyle önce “Super Lemon Games” yapısını kurmuş. Bunny Golf Arcade, Super Lemon Games'in iOS için geliştirdiği ilk oyun. Mehmet'in anlatımıyla “Bunny Golf Arcade etrafta zıplayıp duran, havuç yiyip yuvalarına ulaşmaya çalışan aşırı sevimli tavşanlarla dolu bir oyun.” Uygulama Adana’da geliştirildi.

2012 yılında Ankara’da ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi)’da kurulan Panteon ilk başlarda tarayıcı tabanlı strateji oyunları geliştiren bir stüdyoyken, iPhone ile başlayan mobil devriminin üzerine 2013 yılında mobil oyunlar geliştirmeye niyetiyle ilk oyunları olanı ve MoBu oyun serisine başlamış. “MoBu Macera Başlıyor” kullanıcılar tarafından çok beğenilmiş ve kısa sürede dünyada bir çok ülkede uygulama listelerinde ilk 10’a yerleşmiş.



ULAK, Bursa’da motorlu kuryeye ihtiyacı olan kişilerle, güvenilir motorlu kuryeleri buluşturan yani hayatımızı kolaylaştırırken bize zaman kazandıran bir uygulama. Sabri Sami Toker ve Peakode işbirliğiyle 2015 yılında geliştirilmeye başlayan uygulama Türkiye'de 50'den fazla şehirde e-ticaret teslimatlarını gerçekleştiriyor.

Eskişehir’de geliştirilen Oddmar iskandinav mitolojisinden ilham alan öyküsüyle sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Bilkent Üniversitesi'nde tanışan iki arkadaş Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan tarafından kurulan Mobge'nin geliştirdiği Oddmar, bu sene Apple Tasarım Ödüllerinde “En İyi Oyunlar” kategorisinde ödül kazandı ve uluslararası bir başarıya imza attı.