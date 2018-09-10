Avustralya’da tarihi altın keşfi

Avustralya'da tek seferde bulunabilecek en büyük altın yatağının bulunduğu iddia edildi. Madende bulunan kayalarda 90 kilogramlık altın olduğu bilgisi verildi. 90 kilogram altın ile yaklaşık 53 bin çeyrek altın üretilebiliyor.

Batı Avustralya'da dört günlük kazılar sonucunda dünyanın nadir altın yataklarından biri bulundu. ABC'nin haberine göre altının değerine şimdilik 10.6 milyon dolar biçildi.

Altın yatağındaki altının ağırlığının 90 kilogram civarında olduğu ifade edildi. Ülkenin büyük şehirlerinden Perth'in 500 kilometre kuzeyinde Kambalda'da bulunan altınlar hakkında detayları jeolog Zaf Thanos verdi.

Thanos, “Hayatınız boyunca böyle bir şey göremezsiniz. Bu bir kez yapılacak bir keşif” açıklamasında bulundu.

Madeni Kanadalı RNC işletiyor.